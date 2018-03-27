【華冠投顧】丞唐講股：美中貿易局勢轉折 股市回彈 -何丞唐 分析師

美中貿易局勢有解，股市回彈，據美消息，美國財長努勤 (Steve Mnuchin) 及貿易代表萊席爾(Robert Lighthizer)，上週致函中國主管經濟事務的副總理劉鶴，信中提出具體要求，包括降低對美國進口汽車關稅、增買美國半導體、放寬美企對中國金融業的准入。

四大指數包括道瓊工業指數上漲 669.40 點或 2.84%，為 24202.60 點；標準普爾 500 指數上漲 70.29 點或 2.72%，為 2658.55 點；那斯達克指數上漲 227.88 點或 3.26%，為 7220.54 點；費城半導體指數上漲 56.18 點或 4.24%，為 1380.10 點。

台股早盤即隨國際股市上揚攻高，在台股本質不錯之下，果然在消息利空有轉折之際反彈，終場上漲 146 點，為 10986 點，成交量為 1299 億元。

盤面上，2337 旺宏、2481 強茂、2367 燿華、2208 台船、5302 太欣、5305 敦南、2020 美亞、3708 上緯投、1519 華城、6120 達運、4947 華星光等股價突出；而 3452 益通、4972 湯石、5409 商之器、2440 太空梭、1526 日馳等則相對弱勢。

美中貿易戰現轉機，使美股率先攻堅，其中包括蘋果、Google、Intel 等科技股重回投資人懷抱，台廠電子股也連動受惠，加上台股基本面尤佳、內資及官股逢低進場使之有撐，後續看大盤漲幅是否延續並突破站上 11000 點。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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