台股盤中─國際局勢緩和反彈逾百點 3大題材股成主流

在中美貿易戰緊張情勢減緩下，美股大幅反彈激勵今 (27) 日台股多頭信心回穩，早盤加權指數以上漲 61.64 點開出站上 10900 點後，隨即大漲百點，盤中大漲超過 120 點，最高來到 10976.58 點，預估成交值逾 1400 億元，分析師指出，現金減資、高配息高現金殖利率和融券強制回補族群是盤面主流，而除細族群外，仍看個股表現。

從權值股來看，可成、南亞科、日月光和台達電反彈逾 1.5% 領漲，台積電、研華、大立光和鴻海漲幅也有 1% 之上，同時，非電權值股台新金、中壽、台塑、國泰金、統一、台泥、玉山金、中信金和兆豐金等均穩在紅盤上，使今日加權指數穩在漲百點之上。

其中，由於國外媒體網站 CNBC 引述美銀美林報導，蘋果計劃在 2 年內推出具有革命性的 iPhone 設計，與亞洲夥伴合作可摺疊式的 iPhone 產品，相關個股受到拉抬，再加上蘋果新品將發表，除了可成，達運早盤攻上漲停後鎖死，永捷漲幅逾 3%，GIS-KY 漲近 2%，新日興漲 1.5% 左右。

可成相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

若從各細族群來看，隨著光纖傳輸設備需求和建設投入大增，光纖次模組相關廠商今日有明顯的表現，華星光大漲近 8%，光環漲逾 5%，聯鈞也有逾 1% 漲勢。

電腦板卡持續作為盤面的熱絡族群之一，捷波宣布現金減資 3 成，並轉型專注經營 IPC 市場激勵股價漲停，撼訊、青雲續漲 4% 左右，華擎、微星和承啟漲幅 2% 之上。

MLCC 指標股國巨今日再度反彈飆漲超過半根停板，連帶禾伸堂漲幅達 6%，華新科和信昌電漲逾 4%。

潤泰全宣布今年擬配發現金股利 4 元，並減資 40%，因此今年股東每股可領回 8 元，潤泰雙雄今日股價再度發動，潤泰全早盤一度衝上 60 元大關，盤中漲幅 0.6% 左右，潤泰新早盤也大漲達 7%，盤中漲幅收斂在漲 3% 左右震盪。

元大投顧指出，漲價的被動元件多檔個股周融券強制回補，加上多家生技股本周陸續業績發表，成為短線聚焦所在。

另一方面，上市櫃公司陸續釋出高配息、高殖利率和現金減資等價值題材，也提供市場選股方向，可持續追蹤。

不過，統一投顧提醒，儘管中美貿易戰可望降溫，須留意若是中國轉向美國採購，恐造成台灣廠商的損失，台股相關類股吉凶不同。

就技術面來看，台股指數上周跌破季線後 11000 點的高檔平台是繼 1 月份 11200 點平台後再成為套牢區，須留意此雙平台套牢區的形成島至上檔壓力大增，短線可留意低基期生技股的法說行情。