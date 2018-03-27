台股盤後－美中重回談判桌 台積電鴻海領軍 大漲146點收復4線

台股今 (27) 日在美中兩國重回談判桌，美股創 2 年半最大漲幅，亞股也同步回彈，台積電、鴻海扮多方反攻指標，儘管股王大立光拉回，中小型被動元件及生技也吸金，指數開盤就收復 10900 點，並緩步向上，尾盤再出現一波拉高，終場上漲 146.74 點，以 10986.79 點作收，收復 5 日線、10 日線、月線及季線，也回補了 3 月 23 日的跳空缺口，成交值 1296.77 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，終場上漲 1.68 點，以 153.97 點作收，成交值 383.55 億元。

台股類股僅光電及橡膠收黑，上漲類股中以電子零組件類股漲幅最高，達 2.6%，半導體、汽車漲幅也均超過 2%，玻陶、電器電纜、造紙、化學、其他電子、電機機械、水泥、其他類漲幅也均超過 1%，航運、鋼鐵、塑膠、建材營造、油電燃氣、通信網路、金融、化學生醫、電腦設備、食品、資訊服務、貿易百貨、紡纖、觀光、電子通路等也均收紅。

由於美中貿易戰戰鼓稍歇，電子權值股重新主導盤勢，其中台積電穩步走高，終場以最高點 251 元作收，也站上月線；台積電回穩也帶動半導體類股走揚，敦南、強貿、旺宏亮燈漲停，威盛、華東、虹揚 - KY、茂矽、光罩、創意、南亞科、立積、矽力 - KY 等也漲逾 3%。

鴻海也守穩 90 元整數關卡，繼續緩步上漲，帶動京鼎、訊芯 - KY、正達、乙盛 - KY、廣宇、GIS-KY、建漢、臻鼎 - KY、榮創也漲逾 1%。

台塑集團也由南亞科帶頭漲，包括台塑、南亞、台化、台塑化等四寶也同步走揚。

生技股今日雖是強勢族群，終場僅有亞獅康 - KY 漲停作收，族群漲教昨天收斂，佰研、景岳、寶齡富錦、益安、微邦、柏登、安成生技、醣聯、展旺、聯生藥也漲逾 3%。

被動元件也續強，信昌電大漲逾 9%，國巨重新站上 500 元大關，光頡、佳邦、大毅、九豪、華新科、禾伸堂、凱美等也漲逾 1%。

另外股后大戰也演出另一齣戲碼，IC 設計廠信驊以 874 元擠下精華的 866 元，躍居股后。

分析師王信傑表示，一如先前預期，美國貿易戰只是短期因素，加上還有股東會前的融券回補買盤，推升今日台股大漲，整體來看，台股短線還是呈現高檔區間盤整，預估整理區間約在 10700-11000 點之間先行打底，再繼續挑戰前波高點 11270 點。