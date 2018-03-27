【豐銀投顧】晶焱果然漲停 台指果然大漲！

◆盤勢分析

早在今年 2 月 23 日時，筆者在當日文章標題為「收復季線填補缺口，空方陣地提高警戒」的文章之中，有提到一檔 6411 晶焱，當時筆者認為: 6411 晶焱，在 ESD 領域技術領先，價格比國外有競爭力今年無線充電，快速充電，type c ，全面爆發，最受惠的是 ESD 保護元件，光無線充電使用 ESD 量就多三倍，尤其是 typeC 這種裡面端子很多，需求就會變多，之前 micro USB 才 4pin, 現在多五倍，電動車要用一百多顆，現在車用電子配備越來越多元，使用顆數也越多。是值得留意的標的。今天晶焱果然在盤中大漲觸及漲停，有興趣者可自行上網搜尋筆者的文章，即可知筆者所言不假。

同時在昨天，筆者也分析中美貿易戰不太可能「假戲真做」，今晨美股大漲近 700 點，而台股也應聲大漲。這在小老鼠 168-937 中不論是大盤走勢的研判及 6411 晶焱的介紹，我們都說過了就不再贅述。筆者要帶給大家的觀念是: 今年股市跟往常已經大大不同了，現在大盤的波動率已經大幅增加，不像去年那般平穩。期貨可以一下大跌又一下連續大漲 2 天，如果做錯損失都會很慘重。因此筆者建議如果真的看不懂行情或是不知如何操作，寧可不做也不要去冒險。168-937 家族從今年 2 月至今期貨只出手不到 10 次便已獲利 1200 點以上，就是堅持不隨意進出的理念。

大盤這二天急彈是因為前幾天的錯殺跌深加上期貨的逆價差太大所致，接下來的行情不適合抱太長的波段，股票如此、期貨也是如此，未來二天注意 10970-10980 之間會有壓力，可能造成上攻乏力而再次回測，預計在週四、週五則還有機會再上攻。上述資訊提供給喜歡操作期貨的朋友做參考。近期可參考的個股仍看好 6411 晶焱、8924 大田、2338 光罩、2345 智邦、4739 康普、5347 世界，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師