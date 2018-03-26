三大法人賣超116億元 外資多空態度分歧 大砍鴻海、台積電壓指數

台股今 (26) 日因美國財政部長釋出正與中國協商，市場預期貿易戰有機會緩解，生技族群也因為有多場業績發表會將舉行，吸引買盤湧入，終場小漲 16.72 點，以 10840.05 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 87.99 億元，外資自營商賣超 1.87 億元，投信賣超 7.96 億元，自營商自行賣超 3.55 億元，自營商避險賣超 16.84 億元，合計賣超 116.35 億元。

期貨部分，三大法人則是僅投信偏空，外資加碼多單 3434 口，淨部位多單來到 48813 口；投信加碼空單 246 口，淨部位空單來到 32752 口；自營商回補空單 807 口，淨部位空單來到 5420 口，合計三大法人加碼多單 3995 口，淨部位多單為 10641 口。

外資今天持續賣超台股，尤其電子權值股更是主要賣超標的，其中台積電及鴻海都是連續 2 天遭外資賣超，而且台積電賣超張數還創下近 1 個半月新高。另外智邦、南亞科、華邦電、聯電、華通、京元電子、日月光等也均遭外資賣超逾 3000 張。

至於金融股也見到外資賣壓湧現，包括金控雙雄在內的富邦金、國泰金，以及玉山金、中信金、兆豐金、元大金、開發金、國票金、台新金等，均遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 2 天賣超台灣 50，轉為賣超；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資中止連續 2 天賣超轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 17228 張，第 2 名友達，買超 11164 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，買超 10842 張，第 4 名華新，買超 3982 張，第 5 名緯創，買超 3189 張。6 到 10 名依序為，元大 S&P 原油正 2，買超 1961 張；國喬，買超 1958 張；聯強，買超 1951 張；第一金，買超 1838 張；柏承，買超 1811 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 29882 張，第 2 名台積電，賣超張數 17921 張，第 3 名群創，賣超 14854 張，第 4 名鴻海，賣超 11110 張，第 5 名玉山金，賣超 10867 張。6 到 10 名依序為，富邦上証正 2，賣超 9533 張；土銀國泰 R1，賣超 7919 張；智邦，賣超 6737 張；南亞科，賣超 6592 張；華邦電，賣超 6323 張。

法人表示，外資今天對台股賣壓擴大，另外看空的富邦 VIX 及台灣 50 反 1 也是買超，顯示外資的態度依然偏空，不過外資卻在台指期大舉加碼多單，又透露出外資並沒有那麼偏空，一旦川普的貿易戰動作真的是雷聲大雨點小，預料外資有可能壓寶先行布局台指期以等待後續重新拉高指數。