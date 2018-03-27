上海油+貿易戰和緩 人民幣狂飆7週新高

隨著中美貿易摩擦的和緩，再加上更重要的上海原油期貨上路，雙雙刺激了人民幣兌美元匯價，週二 (27 日) 飆上了睽違已久的七週新高，隨後漲勢有出現收斂。

截至週二 (27 日) 午盤 14 時許，人民幣兌美元暫報上漲 0.30% 至 1 美元兌 6.2547 人民幣，寫下了七週新高，隨後漲勢有出現收斂。

美元兌人民幣日線走勢圖 圖片來源：investing.com

然而事實上這是人民幣第二個交易日大漲，週一 (26 日) 人民幣兌美元即因為「上海油」的推出，大幅升值 0.67%，市場人士分析，這背後是因為週一 (26 日)「上海油」的上路，不僅有許多機構法人參與競價，也因為上海油與美油價格相近，額外具有人民幣的「價格發現」功能。

週一 (26 日) 中國原油期貨在 3 月 26 日上市，在正式開始交易的第一小時，名義交易額達到超過 100 億人民幣，而中國原油期貨的走勢與 WTI 原油期貨的價格走勢接近一致，若換算成美元，上海油大約比 WTI 原油指高出 2 美元 (即上海油比 WTI 溢價 2 美元)。

灰：美元計價之 WTI 藍：人民幣計價之上海油 圖片來源：Zerohedge

隨著中國原油期貨上市，中國將可能在未來挑戰美元計價的 WTI 地位，對沖基金 Graticule Asset Management Asia 投資長 Adam Levinson 去年曾提出警告，中國推出以人民幣計價的原油期貨合約，將會對那些沒有關心市場的投資者，投下震撼彈。

《Financial Times》報導，新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 發表研報指出，從週末的中、美官員說法來看，估計中美貿易摩擦將會出現緩和，為人民幣提供了止穩走強的條件。

並且日前中國國務院總理李克強亦表示，中國將進一步對外開放投資，如貨物貿易、服務貿易、製造業、外商直接投資 (FDI) 等，都可能成為中國下一步開放的原則目標。