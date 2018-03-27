Facebook民眾信任度暴跌 「數據門」危機再次加劇

摘要：上周四，祖克柏就數據洩漏醜聞公開向全平台用戶道歉，但公眾對遲來的道歉並不買賬，據路透周日報導，只有不到一半的美國民眾相信 Facebook 會遵守美國隱私法。目前，Facebook 市值已蒸發約 1000 億美元。

上周四，Facebook 創始人兼 CEO 祖克柏在「數據洩漏門」發酵的整整四天後，終於在自己的主頁上公開向全平台用戶道歉，稱「我們犯下過錯誤，必須承擔起責任，做好我們該做的。」

但公眾似乎對遲來的道歉並不買賬，「# 刪除 Facebook」的話題標籤在各大網站喧囂直上。網路公司 Mozilla Corp、德國第二大銀行德商銀、美國汽車部件零售商 Pep Boys 都表示，將暫停所有在 FB 的廣告活動。

據路透報導，周日公布的美國民意調查顯示，只有 41% 的美國受訪者表示，他們相信 Facebook 會遵守美國隱私法。同樣在該問題上，62％的人信任亞馬遜，62% 信任 Alphabet 旗下的谷歌，60％信任微軟。

此前，新銳媒體 Axios 在 3 月 21-23 日事件發酵高峰期對近 3000 名美國用戶的問卷顯示，對 Facebook 的好感凈值較去年 10 月調查下降 28 個點，是亞馬遜（降 13 個點）、谷歌（降 12 點）、蘋果（降 10 點）、推特（降 7 點）的至少兩倍。對 Facebook 總好感率為 48%，低於去年 10 月的 61%，對 Facebook 的好惡感受從 2:1 降至大體持平。

eMarketer 分析師 Debra Williamson 在接受採訪時表示，現在討論信任問題是否會導致人們放棄 Facebook 還為時過早。她認為銀行或其他行業的客戶在公眾對 Facebook 失去信心後也不一定會退出：

「從心理層面來看，放棄像 Facebook 這樣已經深入人們生活的社交平台，是一件比較困難的事情。」

與此同時，Facebook 的高層也試圖修復在用戶和投資者中的聲譽。周日，Facebook 在英國《觀察家報》、美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等報紙上刊登道歉廣告：

「我們擔負着保護你們數據的責任，如果我們辦不到這一點，便失去了服務於你們的資格」。

上周五，美國國會正式要求祖克柏到眾議院能源和商業委員會作證，解釋有關此次數據洩漏醜聞。同時，英國的資訊委員會也進入 Cambridge Analytica 的辦公室，準備對該公司的服務器進行分析，並收集證據。

acebook「數據門」事件在美國尚未平息，澳洲又傳出 Facebook 曾在該國 2016 年大選期間向主要政黨兜售數據工具。

上周 Facebook 股價已經累跌逾 13%，創 2012 年 7 月、即上市兩個月後以來的最大單周跌幅，一周市值蒸發逾 750 億美元，到本周一盤中跌 6.5% 時為止，十天來市值蒸發約 1000 億美元，有望創四年來最大單月跌幅。

Facebook 的遭遇並不是個例，相關事件如何發酵，也將為谷歌、推特、Snapchat 等依靠社交媒體渠道出售精準數字化廣告的科技公司提供先例。而且很可能通過 FB「洩漏門」事件，令整個社交媒體對用戶數據抓取與應用的行業規則和商業模式徹底變遷。

『新聞來源／華爾街見聞』