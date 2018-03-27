恆指早段升逾300點 內銀內險股發力

美國股市在傳出中美雙方就向對方產品徵收關稅進行談判的消息後，道瓊斯指數更升逾600點，亞太區早段股市亦受到美股造好帶動，抽升逾300點，並且刺激港股高開436點，其後升幅收1窄，恆生指數最新報30854點，升305點；國企指數最新報12317點，升119點。

內銀股今早表現理想，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.3元，升1.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.83元，升1.6%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.3元，升1.7%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.52元，升2.7%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報84.75元，升0.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.05元，無升跌，中國太平(00966-HK)最新報27.9元，升2.2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37元，跌0.3%。

內房股方面，中國恆大(03333-HK)最新報25.3元，升0.4%，碧桂園(02007-HK)最新報16.72元，升3.9%，中國海外(00688-HK)最新報28.2元，升4.1%，融創中國(01918-HK)最新報31.15元，升3.3%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報436元，升2.2%，眾安在線(06060-HK)最新報63.4元，升1.6%，閱文集團(00772-HK)最新報73.85元，升1.4%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.76元，升1.9%。

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