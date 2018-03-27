悅濤：中國對美出口前10強全外資 這貿易仗怎麼打？

美國總統川普開啟貿易戰，牽一髮動全身。但前《南方都市》首席記者、新華社瞭望智庫特約研究員悅濤在金融界網站撰文指出，從 2016 年中國對美出口企業百強榜來看，前 10 大都是外資，其中 8 家是台資企業，1 家新加坡企業，另一家是美國企業。

從整體榜單上看，中國對美出口百強企業中，外資佔 7 成，陸資僅佔 3 成，且其中很多大陸企業是貿易服務商，而非製造商。其中台資企業佔比近 4 成，包括鴻海系 (富士康)、廣達系、仁寶系等。整體上，富士康長期佔中國對外出口的 5-7%。日資因中日芥蒂，只有 2 家，美資企業 (連合資在內) 則有 14 家。

悅濤從企業角度的對美出口貿易圖，點出了中美貿易戰的大背景：

1、中國世界工廠的地位，地球上無出其右。印度太慢，越南太小，中東太亂，東南亞太散。

2、中國的貿易順差，事實上是被全球的企業賺走，包括美國自己，中國大陸只是加工車間和中轉平台。

3、大量外資企業長期佔據榜單龍頭位子，不是大陸不屑於做，而是還沒掌握核心技術的產業鏈環節。哪怕只是組裝加工貿易。

在全球分工的產業鏈裡，中國大陸迄今還是被動配置的位置，原因在於技術話語權。外資對中國現階段的工業化以及對外貿易，仍然極其重要。

4、中國對外資雖然有限制，但之所以能成為世界工廠，是比印度這些國家採取了遠為激進和優惠的外資政策，目的是為了「市場換技術」。其結果是，短期迅速集聚產能、促進繁榮、創造奇跡；長期則擠壓了民族產業，換來的技術有限。但看在川普眼裡，中國拿到的技術已經太多了。

5、從中美對攻的領域看，美國針對的是中國目前自主創新的產業，而不是原有的外資出口產業鏈。美國擔心中國企業升級成功，會把外資企業擠出對美出口榜單。如果中國企業穩步升級下去，蠶食的行業會越來越多，等級也會越來越高。所以中美硬槓難以避免。

中國對美國擬中止減稅領域包括：廢鋁、豬肉、鮮水果、乾水果、堅果、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管。美國對中國徵稅領域包括：高性能醫療機械、生物醫藥、新材料、農機裝備、工業機器人、新一代信息技術、新能源汽車、航空產品、高鐵裝備。

6、中國改革開放以來，不斷深化的就是外向型經濟，亦即外資和外貿「兩頭在外、大進大出」的體制。假如貿易戰不可避免，那要看的就是自身的不可替代性和產業鏈的主導權。這不是內需更不是拉動消費就能解決，歸根究底，是生產力問題。

因此，這場貿易仗，不是怎麼打的問題，而是要怎麼談。首先是看清楚自己，看得懂別人，知己知彼，百戰不呆。

2016 年中國對美國出口企業百強榜

1 鴻富錦精密電子 (鄭州) 有限公司 (台灣)

2 達功 (上海) 電腦有限公司 (台灣)

3 昌碩科技 (上海) 有限公司 (台灣)

4 名碩電腦 (蘇州) 有限公司 (台灣)

5 仁寶資訊技術 (昆山) 有限公司 (台灣)

6 鴻富錦精密電子 (成都) 有限公司 (台灣)

7 達豐 (重慶) 電腦有限公司 (台灣)

8 偉創力製造 (珠海) 有限公司 (新加坡)

9 達豐 (上海) 電腦有限公司 (台灣)

10 戴爾 (成都) 有限公司 (美國)

11 深圳市一達通企業服務有限公司 (大陸)

12 英業達 (重慶) 有限公司 (台灣)

13 浪潮樂金數位移動通信有限公司 (韓國)

14 緯新資通 (昆山) 有限公司 (台灣)

15 富士康精密電子 (太原) 有限公司 (台灣)

16 仁寶資訊工業 (昆山) 有限公司 (台灣)

17 蘇州得爾達國際物流有限公司 (大陸)

18 世碩電子 (昆山) 有限公司 (台灣)

19 達富電腦 (常熟) 有限公司 (台灣)

20 緯創資通 (中山) 有限公司 (台灣)

21 東莞創機電業製品有限公司 (香港)

22 中興通訊股份有限公司 (大陸)

23 鴻富錦精密電子 (煙台) 有限公司 (台灣)

24 美光半導體 (西安) 有限責任公司 (美國)

25 吉寶通訊 (南京) 有限公司 (台灣)

26 英特爾貿易 (上海) 有限公司 (美國)

27 緯創資通 (重慶) 有限公司 (台灣)

28 上汽通用東嶽汽車有限公司 (中美合資)

29 浙江一達通企業服務有限公司 (大陸)

30 深圳市鹽田港出口貨物監管倉有限公司 (大陸)

31 福建捷聯電子有限公司 (台灣)

32 廣州市啟藝金銀珠寶有限公司 (大陸)

33 捷普電子 (廣州) 有限公司 (美國)

34 蘇州佳世達電通有限公司 (台灣)

35 南寧富桂精密工業有限公司 (台灣)

36 英華達 (上海) 科技有限公司 (台灣)

37 摩托羅拉 (武漢) 移動技術運營中心 (大陸)

38 三星 (中國) 半導體有限公司 (韓國)

39 鴻富錦精密電子 (重慶) 有限公司 (台灣)

40 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 (大陸)

41 深圳市金運達國際物流有限公司 (大陸)

42 緯創資通 (昆山) 有限公司 (台灣)

43 聯寶 (合肥) 電子科技有限公司 (陸台合資)

44 廣州方盈珠寶首飾有限公司 (大陸)

45 廣東省東莞機械進出口有限公司 (大陸)

46 蘇州樂軒科技有限公司 (台灣)

47 廣州市番華金銀珠寶有限公司 (大陸)

48 偉創力電子設備 (深圳) 有限公司 (新加坡)

49 中信戴卡股份有限公司 (大陸)

50 深圳中外運物流有限公司 (大陸)

51 旭碩科技 (重慶) 有限公司 (台灣)

52 冠捷顯示科技 (廈門) 有限公司 (台灣)

53 金士頓科技 (上海) 有限公司 (美國)

54 深圳鹽田港普洛斯物流園有限公司 (中美合資)

55 青島樂金浪潮數位通信有限公司 (韓國)

56 東莞市對外加工裝配服務公司 (大陸)

57 廣東美的廚房電器製造有限公司 (大陸)

58 深圳市鴻基出口監管倉庫有限公司 (香港)

59 昆山葉水福物流有限公司 (新加坡)

60 中怡 (蘇州) 科技有限公司 (台灣)

61 天津三星通信技術有限公司 (韓國)

62 晶科進出口有限公司 (大陸)

63 鴻富錦精密電子 (天津) 有限公司 (台灣)

64 英業達科技有限公司 (台灣)

65 富士施樂高科技 (深圳) 有限公司 (日本)

66 杭州海康威視科技有限公司 (大陸)

67 啟佳通訊 (昆山) 有限公司 (台灣)

68 中建投物流有限公司 (大陸)

69 路達 (廈門) 工業有限公司 (台灣)

70 鴻富錦精密工業 (武漢) 有限公司 (台灣)

71 中國國際石油化工聯合有限責任公司 (大陸)

72 杭州巨星科技股份有限公司 (大陸)

73 富港電子 (東莞) 有限公司 (台灣)

74 廣東省宜華木業股份有限公司 (大陸)

75 國基電子 (上海) 有限公司 (台灣)

76 廣東新寶電器股份有限公司 (大陸)

77 濰坊歌爾電子有限公司 (大陸)

78 通用電氣藥業 (上海) 有限公司 (美國)

79 樂金電子 (昆山) 有限公司 (韓國)

80 TCL 王牌電器 (惠州) 有限公司 (大陸)

81 江蘇蘇美達輕紡國際貿易有限公司 (大陸)

82 常熟阿特斯陽光電力科技有限公司 (加拿大)

83 斯奈克瑪航空工業 (蘇州) 有限公司 (法國)

84 深圳市深國際華南物流有限公司 (香港)

85 珠海格力電器股份有限公司 (大陸)

86 鴻富錦精密工業 (深圳) 有限公司 (台灣)

87 明門 (中國) 幼童用品有限公司 (香港)

88 宇達 (中國) 投資有限公司廈門分公司 (美國)

89 福建一達通企業服務有限公司 (大陸)

90 達創科技 (東莞) 有限公司 (香港)

91 上海新聯紡進出口有限公司 (大陸)

92 盛旺汽車零部件 (昆山) 有限公司 (美國)

93 愛高電業 (東莞) 有限公司 (香港)

94 敏華傢俱製造 (惠州) 有限公司 (香港)

95 蕪湖美智空調設備有限公司 (大陸)

96 愛普生技術 (深圳) 有限公司 (日本)

97 捷星顯示科技 (福建) 有限公司 (韓國)

98 四海電子 (昆山) 有限公司 (美國)

99 希捷科技 (蘇州) 有限公司 (美國)

100 羅技科技 (蘇州) 有限公司 (瑞士)

資料來源：海關資訊網 / 金融界