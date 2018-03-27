分析：美狗咬呂洞賓 金正恩秘密訪華有可能是中國邀請

在北韓領袖金正恩準備於 5 月底前與美國總統川普舉行峰會之際，多名中朝關係消息人士透露，一列有北韓重要人物乘坐的火車進入中國，於周一 (26 日) 抵達北京，這名重要人物訪華，是要改善北韓與中國的關係。彭博社引述 3 名消息人士，北韓領袖金正恩到訪中國，其訪問目的及行程未詳。

《星島日報》綜合日韓媒體報導，與北韓接壤的中國丹東火車站一周前已實施特別措施。丹東警方周日 (25 日) 早晨設置路障，到了下午更封鎖鴨綠江大橋及火車站。東北地區開往北京、天津的多班列車，疑因相關的特別措施而被逼延誤。

報導推斷金正恩會仿效前領導人金正日，乘坐火車經丹東火車站前往北京。在中朝交往歷史上，北韓最高領導人歷次訪華，均是乘坐專列而非飛機。

中國網上流傳影片，疑似金正恩的專列自丹東駛向北京；昨日下午 3 時許抵達北京火車站時，國賓護衛隊在火車站列隊迎接。影片未見到金正恩本人，但從國賓護衛隊的陣容及警戒級別判斷，應是元首級別護衛陣容。影片所見，國賓護衛隊離開北京火車站後，沿長安街朝中南海方向駛去。

另有影片顯示，北韓的高級別訪問團車隊在夜晚駛入釣魚台國賓館。北京消息指，北韓車隊約在下午 3 時抵達北京人民大會堂，逗留 3 小時後，又駛往釣魚台國賓館。估計秘密訪京的是金正恩本人，或是他的妹妹金與正。

在人民大會堂，周一有人見到一輛掛有北韓大使館車牌的汽車。傳大陸媒體收到禁令，不能報導與北韓和金正恩有關的消息。

朝鮮神秘官員的車隊（箭嘴示）經過長安街，迎賓護送規格被指屬於元首級。 (圖取材自網路)

自金正恩上台後，中朝關係一直較為冷淡。2015 年 9 月，中國舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 70 周年大會並舉辦大閱兵，邀請了韓國前總統朴槿惠而未邀請金正恩。去年 11 月，國家主席習近平特使、中聯部部長宋濤訪朝，未獲金正恩會見。

東亞問題專家、北京大學國際關係學院教授梁雲祥對香港《明報》指出，金正恩此番秘密訪華若屬實，向外界表明中國在朝鮮半島局勢仍發揮至關重要的作用。

梁雲祥分析，金正恩利用中美關係緊張的機會，期待訪華獲得最大利益；金正恩或將尋求中國減輕制裁並獲得更多援助，中國方面則可能要求北韓「棄核」並私下承諾對北韓提供安全保護。但是，北韓能否「棄核」仍有較大難度。

梁雲祥認為，中國協助美國對北韓作出嚴厲制裁，卻換來美國在中美經貿、兩岸關係及南海等等刁難，金正恩此時訪華，或有可能是受到中國邀請。