俄羅斯要制定監管框架 比特幣價格跌逾4%

為了對區塊鏈技術進行監管，俄羅斯正在制定相關法律框架，受此消息影響，週一 (26 日) 比特幣等加密貨幣價格走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一上午 8 點 47 分，Bitfinex 網站數據顯示，比特幣價格下跌 3.26%，至 8,167.20 美元。

市值第 2 大的以太幣，價格下跌 4.29%，至 494.42 美元；瑞波幣價格下跌 4.68%，至 0.59832 美元；萊特幣下跌 1.49%，至 152.75 美元。

台北時間週一晚間 9 點 35 分，Investing.com 數據顯示，比特幣價格跌幅逾 4.40%，價格進一步下滑至 8,103.40 美元。

俄羅斯副總理 Arkady Dvorkovich 上週表示，政府正準備制定區塊鏈技術監管框架。

Dvorkovich 指出，該監管框架是強制性的，「我們必須盡快完成」。

除計劃監管區塊鏈技術外，俄羅斯也打算對加密貨幣交易所加以規範，只有合法經營的業者，才能將加密貨幣兌換為俄羅斯盧布。

值得注意的是，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 曾言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。

魯比尼強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

魯比尼指出，區塊鏈宣稱是「去中介化」的數據技術，但事實證明，區塊鏈在金融領域的應用，依然需要中介，「瑞波幣背後的技術，無法取代目前金融機構所使用的跨境轉賬系統。」