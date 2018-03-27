Twitter宣布禁止加密貨幣廣告 比特幣27日一度跌破8000美元 隨後反彈

比特幣價格 27 日受多重利空打擊，清晨一度跌破 8000 美元，不過台北時間上午 6:00 起開始有買盤進入，幫助價格重回 8100 美元上方。Twitter 宣布也將禁止 ICO 及加密貨幣的廣告，市場認為是這次動盪的主因。

除了比特幣之外，其他主要加密貨幣也隨龍頭在凌晨至清晨時間大跌，並於 6:00 之後有所反彈。

比特幣近 24 小時走勢 (圖表取自 Coindesk)

據《CNBC》報導，Twitter 周一宣布，將追隨 Google 與 Facebook 的做法，禁止 ICO 與加密貨幣廣告。

CoinFi 的聯合創始人 Timothy Tam 指出，Twitter 禁令可能是比特幣大幅拋售的重要原因。在一批新的散戶進入市場之後，他們多數都受到情緒影響交易。

不過 Blockchain Capital 合夥人 Spencer Bogart 認為，在 Twitter 之前，影響力更大的 Google 及 Facebook 已經禁止了這些廣告，因此他相信對市場的衝擊不大。特別是，Twitter 執行長 Jack Dorsey 也是比特幣的信徒，這個「禁令」會有緩衝。

另一則壞消息，則是知名論壇 Reddit 將停止接受比特幣支付，並關閉了一個加密貨幣的論壇。

據《Coin Telegraph》報導，Reddit 用戶 BitcoinXio 發布了一個視訊，顯示 Reddit 現在只接受 PayPal 和信用卡的選項。用戶 emoney40 指出，這個改變是因為 Coinbase 的變更及一些比特幣支付的漏洞所造成。

Reddit 成立於 2005 年，會員資格為免費，但用戶可以通過購買 Reddit 金支持平台，Reddit 金也能用於送禮。Reddit 從 2013 年 2 月份開始接受比特幣支付，並與 Coinbase 達成合作關係。

Reddit 同時關閉了 r/Darknetmarkets 頻道，這塊論壇主要討論匿名交易，違反了 Reddit 宣傳違禁產品或服務的規定。