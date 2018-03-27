【統一證券】盤前分析－貿易戰風險可望降溫，類股受惠受害程度不同



◆盤勢分析

台股上周在川普簽署備忘錄，美中貿易戰提前開打下，指數跳空向下跌破季線，不過昨日盤中傳出美中貿易戰可望轉圜，後續若貿易戰風險降溫，全球金融市場可望轉危為安。對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—美中貿易戰開打，川普政府宣佈對中國 600 億美元商品課 25% 關稅；而中國反擊將課徵美國 30 億美元商品，15-25% 懲罰性關稅。2017 年中國輸美 5056 億美元商品，而美國僅輸中 1304 億美元商品，造成美國 3752 億美元逆差，佔美國全球逆差 46%。今晨傳出中國可望讓步，大幅增加對美國的採購，後續若貿易戰風險逐步降溫，全球金融市場可望轉危為安，但要留意若是中國轉向美國採購，可能會造成台灣廠商的損失，台股相關類股吉凶不同，應該要慎選。

第二、國發會將在今日 (27) 公佈二月份景氣燈號，由於二月份受到春節連假因素影響外貿依舊疲弱、加上股價指數升幅趨緩，預料持續亮出黃藍燈的機率高。如此一來，二月份將是連續亮出第三顆黃藍燈的月份。

第三、技術面觀察。台股指數上周五在國際利空，向下跌破季線，11000 點的高檔平台繼元月份 11200 點平台後再成為套牢區。須留意的是此雙平台套牢區的形成，即易造成台股頭部形態，未來一旦半年線失守，上檔壓力將會大增，不利多方。

第四、低基期生技股出線、本周法說行情登場。本周生技股法說將是盤面重心，多家生技股本周一 (26) 起在櫃買中心舉行業績發表會，包括麗豐 (4137)、全宇(4148)、聯合骨科(4129)、杏一(4175)、及健亞(4130) 等等將是盤面重點。

