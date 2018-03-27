【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆貿易戰疑慮中亞股反彈，台股彈升收漲

中美貿易戰疑慮餘波盪漾，歐美股市上週五持續重挫，週一亞洲股市則多反彈走高，台股加權指數開低回升翻紅，收盤上漲逾 16 點。終場台指期上漲 107 點 (+0.99%)，逆價差 0.05 點，電子期上漲 4.7 點 (+1.04%)，正價差 0.19 點，金融期上漲 7.2 點 (+0.59%)，逆價差 3.47 點，非金電期上漲 149 點 (+1.2%)，正價差 9.01 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1017 口，淨空單部位 5420 口；投信淨空單增加 246 口，淨空單部位 32752 口；外資淨多單增加 3428 口，淨多單部位 48813 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長紅 K 棒，指數在季線與半年線間震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1190 億元，外資上市現貨賣超金額約 87.99 億元，期貨未平倉淨多單 48813 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.21 變動到 1.27，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 26,380 口。

