三大風險讓投資者憂心忡忡 牛津經濟研究院道出背後邏輯

摘要：牛津經濟研究院首席執行官 Andrian Cooper 表示，美國對華發動貿易戰反映出川普對貿易保護主義的後果「無知」，也表明他正為 2018 年 11 月中期選舉提前布局。

近日，走出去智庫（CGGT）與牛津經濟研究院（Oxford Economics）共同在京舉辦了「全球經濟展望研討會」。牛津經濟研究院 CEO 兼首席經濟學家 Andrian Cooper 對華爾街見聞表示，美國之所以發動對華發動貿易戰，一方面是川普對貿易保護主義的後果「無知」，另一方面是為了 2018 年 11 月中期選舉提前做拉票準備。

Andrian Cooper 還指出，牛津經濟研究院持續跟蹤調查發現，美國貿易政策、G7 國貨幣政策引發的市場波動、地緣政治風險（美朝關係）是投資者最為擔心的三大風險。

低通膨成為新難題

對於經濟基本面，Andrian Cooper 指出，全球經濟實現了 2011 年以來最強勁的增速，美國、中國、歐元區和日本主要經濟體自金融危機後首次同步進入「共振期」。隨著全球經濟逐漸走出陰霾，通膨問題得到抑制。與此同時，央行政策者們遇到的挑戰是如何達到通膨目標。

他認為，全球經濟持續改善有兩大原因：第一，2016 年以來全球出現金融危機以來最快速度的貿易流動；第二，去年年初以來弱美元走勢，有利於減輕多國政府外部債務壓力。此外，雖然中國經濟存在下行壓力，但巴西、印度、俄羅斯等大型經濟體增長增速不減。

值得注意的是，美國居民可支配收入在 2016 年第四季跌入谷底後，近 15 個月以來不斷攀升，雖不及 2016 年之前的平均水平，但居民消費占比增長較快。美國政府增加財政支出將進一步推動經濟增速，預計 2018 年 GDP 增速可達 3%。

牛津經濟研究院測算，2017 年 12 月 22 日川普簽署的《減稅與就業法案》和 2018 年初簽署的總額 1.3 兆美元的支出法案將分別為 2018 年美 GDP 增速貢獻 0.4% 和 0.25%，對 2019 年 GDP 增速分別貢獻 0.1% 和 0.5%。（華爾街見聞編者註：3 月 21 日美國參議院通過 1.3 兆美元支出法案，包括 7000 億防務支出和 5910 億非防務預算，可為美政府提供到今年 9 月底的資金，解除政府關門危機。）

他還發現，發達經濟體的企業部門存款餘額的 GDP 占比正在增加，居民部門儲蓄占比則成相反趨勢，2011 年後這個趨勢愈加明顯。可見，企業儲蓄增加有效地支撐了經濟增速。

Andrian Cooper 特別指出，全球失業率降低的背景下卻出現低通膨難題。據國際貨幣基金組織估計，2017 年發達經濟體 GDO 增速 2.3%，但通膨率預計為 1.7%，遠低於發達經濟體央行設定的通膨目標。比如，歐洲央行行長德拉吉曾表態，通膨過低導致歐央行退出 QE 計劃進展相對緩慢。

究其原因，Andrian Cooper 指出，一大因素是非農產業勞動生產率增速較低導致。此外，人口老齡化加劇助推低通膨，老齡人口占比越高，通膨就會越低。比如，日本、義大利、德國、瑞典、西班牙、法國等國表現尤為明顯。鑒於以上諸因素，全球央行的政策利率水平依然會較長時間徘徊在低位，特別是歐元區和日本。

三大經濟下行風險

牛津經濟研究院的持續跟蹤調查中看出，美國貿易政策、G7 國貨幣政策與企業盈利引發的市場動盪、地緣政治風險（美朝關係）是機構用戶最擔心的三大經濟下行風險。

據了解，北美自由貿易協議（NAFTA）談判已持續數輪，川普多次表態要在全球範圍內對鋼鐵和鋁徵收高額附加關稅。近日，美國財政部長努欽明確表態，不想全球發動貿易戰，關注點仍是 NAFTA 與中國。

Andrian Cooper 測算，美國通過 NAFTA 施加的貿易保護主義將嚴重影響全球經濟增速，可能導致 2018 年全球 GDP 增速跌破 3%，並大幅增加 2019-2020 間全球經濟下行壓力。

Andrian Cooper 還指出，受美國貿易保護主義衝擊最大的國家和地區依次是：墨西哥、韓國、中國台灣、中國香港、日本、金磚五國、美國和澳洲等。

上周，美國掀起的貿易保護主義再一次升級。3 月 22 日，川普依據「301 調查」結果對中國進口商品徵收高達 600 億美元關稅，並限制中國企業對美國企業進行兼併購。

受此消息影響，美國三大股指上周（3 月 19 日 - 23 日）創下 2016 年 1 月份以來最大跌幅，道瓊斯指數大跌 1360 點，那斯達克本周累跌 6.54%，歐洲股市也跌至一年來最低位。

對於發動貿易戰的時點，Andrian Cooper 對華爾街見聞指出，一方面是由於川普對保護主義的後果「無知」，另一方面是為了 2018 年 11 月中期選舉提前做準備，2016 年大選時支持川普的很多選民來自傳統製造業等行業，貿易保護政策可為這些人爭奪工作機會並為中期選舉拉票。

值得注意的是，牛津研究院的機構用戶調查中，去年第四季投資者對加泰羅尼亞危機、義大利選舉等歐洲民粹主義風險的擔憂大幅降低。2018 第第一季投資者對 G7 國貨幣收緊的擔憂情緒比去年 2017 年第第四季大幅上升，但對地緣政治的擔憂略有下降。

據了解，美國總統川普 3 月初表態將於近期同朝鮮領導人會面後，美朝韓三方在歐洲頻繁接觸，特別是「美國通」朝鮮外相李勇浩訪問瑞典，這被解讀為美朝領導人會晤做準備。

此外，牛津研究院的機構用戶調查顯示，英國退歐談判風險、原油及商品期貨價格反彈也是投資者擔憂的風險因素。

對於英國退歐談判進展，Andrian Cooper 指出第一階段的退出談判已告一段落，只有英國愛爾蘭邊境問題還未完全釐清。據華爾街見聞了解，英國首相特蕾莎 - 梅曾指出，歐盟提議在北愛爾蘭與英國設立硬性邊界想法是無法接受的。

值得注意的是，歐盟與英國 3 月底前就脫歐過渡期達成一致，過渡期內英國將繼續留在歐盟單一市場和關稅同盟中，並遵守歐盟規則，直至 2020 年 12 月 31 日過渡期結束。

『新聞來源／華爾街見聞』