台股盤後－美中貿易戰有解 大立光攜手生技反攻 台指期漲逾百點

台股今 (26) 日因美國財政部長釋出將與中國協商，市場預期貿易戰有機會緩解，指數在平盤上下震盪，股王大立光強勢走高，生技族群也因為將有多場業績發表會將舉行，吸引買盤湧入，台指期更是大漲逾 100 點，不過台積電及鴻海則是相對溫吞，終場小漲 16.72 點，以 10840.05 點作收，成交值 1187.15 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開平走高，中場過後漲幅擴大，終場上漲 1.67 點，以 152.29 點作收，成交值 347.17 億元。

台指期終場上漲 107 點，也讓上周五一度多達 90 點的逆價差，縮小到僅剩 0.05 點。

台股類股呈現漲跌互見，其中以生醫類股漲幅最高，達 2.8%，光電、化學生醫、電機機械、電器電纜等也漲逾 1%，油電燃氣、電腦設備、資訊服務、通信網路、化學、貿易百貨、紡纖、金融、其他類、電子通路、觀光、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有水泥、玻陶、造紙、汽車、塑膠、橡膠、鋼鐵、航運、電子零組件、其他電子、半導體、食品等。

台股今天因為貿易戰有機會緩解，電子權值股賣壓減緩，股王大立光更是強勢反彈，全場均維持在平盤之上，終場剛好站上 3500 元大關，持續朝 5 日線邁進。台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，其中台積電開盤就跌破季線，儘管力圖拉回到季線之上，但仍功虧一簣；鴻海也在 90 元大關上下盤整，終場雖然小黑，但仍順利守住 90 元大關。

生技股則是今天強勢族群，包括麗豐 - KY、健亞、佰研、醣聯、佐登 - KY、合富 - KY、保瑞、寶齡富錦、和康生、順藥、雙美、美時、安成藥、合世、達爾膚等均亮燈漲停，福永生技、優盛、慧智、進階、台微體、基亞、德英、中天、合一、科懋、台耀、展旺等漲幅也均超過 6%。

顯卡族群走勢相對分歧，撼訊早盤還衝上 400 元大關，不過午盤過後獲利了結湧現，股價急速翻黑，映泰也受拖累，午盤過後翻黑，麗台雖然遭分盤交易，盤中仍一度攻上漲停，微星更是強勢走高，大漲近 8%。

另外面板廠友達因為將配發 1.5 元現金股利，殖利率達 11%，支撐股價維持在平盤之上，也帶動群創同步收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天主要還是由中小型股強勢領軍，雖然對指數拉抬有限，但是仍可看出市場人氣並沒有因為美中貿易戰而渙散，整體來看，時間進入年報公布的最後一周期限，預料高殖利率仍將支撐台股的重要關鍵。