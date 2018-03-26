能源巨頭嘉能可搶得中國原油期貨首單

上海國際能源交易中心原油期貨合約26日正式上市。開市首日，原油期貨首單法人戶委托交易花落境外交易者嘉能可公司(Glencore)。該公司于當日通過時瑞金融服務有限公司委托新湖期貨有限公司進行交易，在集合競價階段搶得中國原油期貨上市首筆委托并成交SC1809合約。

原油期貨作為中國第一個國際化的期貨品種，允許境外投資者參與交易。據悉，時瑞金融服務有限公司作為上海國際能源交易中心的首批境外中介機構，與新湖期貨有限公司建立了委托代理關系，雙方在原油期貨相關業務上緊密合作。

嘉能可是時瑞金融服務有限公司委托新湖期貨有限公司參與原油期貨交易的重要客戶。嘉能可是世界上最大的大宗商品貿易商，也是世界上最大的全球性多元化的天然資源公司之一，是主要的商品生産商和銷售商，業務包括約150個礦山和冶金廠、石油開采資産和農業設施。

嘉能可方面表示，長期看好中國經濟，對中國期貨市場發展充滿信心，原油國際化推動了中國市場的定價能力，希望通過上海原油期貨完善其與中國企業貿易過程中的定價與風險管理問題。

時瑞金融集團成立于2011年，緻力于與包括中國在内的監管機構、交易所、投資機構和行業協會發展戰略合作夥伴關系。時瑞金融服務有限公司董事總經理Roger Quek表示，這一開創性的成交象征着時瑞金融集團綜合全球市場的優勢并以中國市場為中心這一戰略的積極踐行。時瑞金融在能源市場具有豐富的經驗，提供包括現貨貿易服務、場外能源衍生品的清算與經紀服務等。Roger Quek說：“我們很高興能參與這個新的發展階段，相信這將開啓亞洲石油定價基準的新機遇。”

新湖期貨有限公司總經理楊熙東先生表示，此次嘉能可搶得原油期貨首單，反映出境外交易者對中國原油期貨品種較高的參與熱情，境外原油貿易商和投資機構可以利用中國原油期貨與迪拜商品交易所阿曼原油期貨、紐約商業交易所WTI原油期貨、倫敦交易所布倫特原油的價差，開展跨地價差套利交易。随着中國原油期貨交易活躍度與流動性的提升，將吸引更多境外機構參與中國期貨市場，對謀求全球原油定價權具有劃時代的意義。

來源：證券時報

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