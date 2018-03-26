中國原油期貨遠月合約2006漲停

中國原油期貨上市首日開門紅，原油期貨遠月合約2006漲10%漲停，報412.5元/桶。其他合約方面，原油1809漲3.92%，原油1810漲3.15%。

3月26日上午，原油期貨合約將正式在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心挂牌交易。中國證監會黨委書記、主席劉士餘，中國證監會黨委委員、副主席姜洋同時現身上市儀式現場，證監會副主席方星海擔任本次挂牌儀式主持。

劉士餘在緻辭時指出，今天原油期貨正式上線運行，标志着上海國際金融中心建設邁出新的步伐。

方星海在接受央視采訪時表示，這次原油期貨是一個産品創新，同時也是一個開放的舉措。在開放方面，證監會還會有一些新的舉措，而且也會就像石油期貨一樣，就是讓國際的定價基準，能夠更多地反映中國的供需情況，這樣是有利于中國經濟的發展。

開市首日，原油期貨首單法人戶委托交易花落境外交易者嘉能可公司(Glencore)。該公司于當日通過時瑞金融服務有限公司委托新湖期貨有限公司進行交易，在集合競價階段搶得中國原油期貨上市首筆委托并成交SC1809合約。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)