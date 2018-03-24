人民日報：對貿易戰中國不想打也不怕打

對美國突然單邊宣布301調查結論，《人民日報海外版》今日在頭版發表評論文章稱，中國頗感失望，這件事一則不利於中國人民的利益，二則不利於美國人民的利益，三則不利於全世界人民的利益，中國對此堅決反對。

評論指，對於貿易戰，中國不想打，但也不怕打。中國有信心、有能力應對任何挑戰。中國希望美國保持理想和克制。打中美貿易戰，美國要負歷史責任。實際上，一旦打響貿易戰，受損最多的，不是中國，而是美國。

評論認為，首先，一旦打響貿易戰，受損最多的是美國跨國企業。美國的蘋果、波音、英特爾和其他跨國公司，每年從中國市場攫取巨額收益。一旦發生貿易戰，必然損害其全球利益。

其次，美國民眾也無法幸免，2017年牛津經濟研究中心數據指出，購買中國產品幫助每個美國家庭每年平均節省850美元。另一方面，在全球化的今天，美國就業市場高度依賴中國。第三，一旦發生貿易戰，必將危及美國脆弱的經濟復甦。

評論最後表示，如果美國冒天下之大不韙，執意要打貿易戰，中國將奉陪到底，看誰挺得更持久。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)