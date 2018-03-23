中國人保(01339-HK)2017年多賺13.02% 末期息每股0.0394元

中國人民保險集團(01339-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團總保費收入約4764.47億(人民币，下同)，同比增加8.31%；母公司股東應占年度利潤160.99億元，同比增加13.02%；每股基本及攤薄收益0.38元；擬派末期股息每10股0.394元(含稅)。

公告指，2017年，人保財險在財産保險市場占有率為 33.1%，人保壽險在人身保險市場占有率為 4.1%，人保健康在人身保險市場占有率為 0.7%。按規模保費統計，2017 年，人保財險、人保壽險、人保健康、人保香港分别實現規模保費人民币 3,492.90 億元、人民币 1,167.99億元、人民币257.02億元、港币2.07億元。

財産保險分部的總保費收入由 2016 年的人民币 3,113.06 億元增長 12.6% 至 2017 年的人民币 3,505.92億元。整體業務穩步增長主要源于機動車輛險、意外傷害及健康險、責任險、農險、保證險業務的發展。

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