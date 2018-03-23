【華冠投顧】賴昇楷:下週會有危機入市好機會

中美貿易戰升溫引發全球股市暴跌，今天大盤與 OTC 指數跌幅都超過 1.5%，不過大盤低點在半年線前縮腳，OTC 指數收盤守住季線，台股跌幅也明顯比日韓港中等亞股來得輕，那麼下周有危機入市的好機會嗎？答案很明確「有的」。

下周盤勢止穩的條件是什麼呢？答案是「量縮，尤其是急縮」。今天 OTC 指數已率先量縮，暗示內資沒快速腳底抹油，未來容易達到 "急縮" 標準，因此下周觀察重點在大盤。因為台股現在位在 11000 點附近，就台股歷史而言是高檔區，中長線持股者 (尤其是大資金部位者) 都處於獲利滿滿狀態，若盤勢真要大幅反轉，這些大咖豈有拼命倒貨之理？帶量下盤的黑Ｋ棒就不會只來個一兩根，量更不會急縮，回頭看看去年八月、九月的回檔甚至今年二月的小股災，帶量殺黑Ｋ後都如出一轍的量急縮，後面怎麼走就不用多說了。所以，下週能不能出現止穩契機，看量就知道啦！

《被動元件》包括 MLCC、晶片電阻、鋁質電容、固態電容的漲價態勢都將延續到 Q3 旺季，營運展望佳的相關個股在短線震盪拉回後又會醞釀另一次上車機會，今天精神指標 2327 國巨收盤 - 4.54% 仍守在 5 日均線之上，強勢股 2492 華新科、3026 禾伸堂整理姿態也不弱。國巨集團旗下的《2456 奇力新》前兩個月合併營收 19.22 億，年增率 6.92%，旗下晶片電阻廠旺詮先前已調漲價格，加上持續擴產，以及預計 7/1 合併 3068 美磊，今年合併營收成長率超過 15%，稅後 EPS 挑戰 8 元，具備低基期轉強機會，可持續鎖定。

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