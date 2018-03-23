【華冠投顧】林驛銘: 中美貿易大戰，全球股市嚇趴，台股跳空重挫!

美國正式簽署 301 條款備忘錄，掀起中美貿易大戰，中國也已揚言會報復，導致昨日美股四大指數同步重挫逾 2%。台股開低震盪，終場指數下跌 182 點，10823 作收，成交量 1460 億元，價跌量縮格局

本周台指期結算後已經提醒過大家，小心: 軋完空單轉殺多! 結果昨日台股開高震盪走低，由紅翻黑作收。今日在中美貿易戰開打，美股重挫，波及全球股市情況下，亞股日本及南韓股市以大跌逾 3% 作收，台股也無法倖免於難下跌 1.65%，不過相較之下跌幅算較輕了，不過仍跌破月線與季線，並一度向下回測半年線位置 10739 點。接下來台股看法: 下周走法有 2 種，第一先反彈再跌，第二續跌再反彈再跌! 總之尚未結束! 今日大盤指數跌破 3/16 爆大量 1665 億元那天低點 10933 點，今起支撐變壓力! 盤面結構: 電子股跌 2.22% 最重，其次 OTC 跌 1.86%，再來金融跌 1.59%，傳產股跌 0.68% 最輕! 今日下跌多於上漲家數，但漲停 23 檔，跌停板卻只有一檔，代表今日雖大跌下並未引起市場的害怕恐慌，因此，操作建議先避風險，逢高調節降低持股比率，多保留現金。強勢股: 生技股合世 (1781)，安成藥(4180)，康聯(4144)KY 等漲停，其它聯廣(8497)，普格(3073)，利華(1423)，精聯(3652)，洋華(3622)，互動(6486)，晶心科(6533)，晶達(4995)，大峽 KY(5281)，海華(3694)，偉聯(9912) 等逆勢強攻漲停。弱勢股: 佑華 (8024)，四維航(5608)，統懋(2434)，達運(6120)，中鴻(2014)，宣德(5457)，愛普(6531)，中美晶(5483) 華新科 (2492)，大立光(3008)，達邁(3645)，太欣(5302)，晶豪科(3006)，環球晶(6488)，信昌化(4725)，位速(3508) 等跌幅重達逾 5%。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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