【華冠投顧】武傑電台:中美貿易戰開打,亞股應聲倒地!

◆ 川普惹的禍

中美貿易戰開打，台股大跌 - 142 點開出，早盤一度大跌 - 247 點；9：30 過後，低檔買盤開始加溫，指數跌幅縮小，收盤大跌 - 182 點作收，收在 10823 點，成交量 1460 億。

昨天我們才說… 這個 k 棒『很醜』；今天馬上又來了一個『川普惹的禍』。受到中、美貿易戰沖擊，全球股市全面重挫；然而，相對於亞股的跌幅，台股確實表現較強。主要原因還是『內資買盤』持續逢低承拉，比較可惜的地方在於… 今天多頭『只守不攻』。短線全球股市明顯受到『消息面』影響，但是『黑手心態』並未翻空；因此還是要留意『券單』變化，這樣『消息面』的影響，經常是來的快、去的快。最終還是回歸到『籌碼面』是否有上漲的條件!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多；而今天台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，開盤大跌 142 點，跌幅最大來到 247 點，但隨後緩步拉抬最終收跌 182 點，收在 10823 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期台股常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局!



個股方面今天股王 3008 大立光大跌收在 3400 元， 2317 鴻海小跌收在 90.4 元，權值王 2330 台積電下跌收在 245 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 3073 普格、4144 康聯 KY、6533 晶心科、4180 安成藥、6150 撼訊、5281 大峽 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5608 四維航、6120 達運、6531 愛普、1515 力山、3152 璟德、2014 中鴻、6215 和椿… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估