台股盤後－美中貿易戰打擊國際股市慘綠 摜破月季線 單周大跌204點

台股今 (23) 日因美國總統川普簽署對中國進口關稅的行政命令，美股創史上第 5 大跌點，亞股也一片慘綠，由於主要標的是科技股，因此電子權值股全倒，指數直接摜破 11000 點及月季線，盤中一度大跌 247 點，僅生技及顯卡部分個股抗跌，終場下跌 182.51 點，以 10823.33 點作收，成交值 1455.25 億元。周線下跌 204.37 點，周 K 線中止連 2 紅。

以中小型股為主的櫃買市場則略強，儘管開盤一樣跳空大跌，還一度跌破 150 點整數大關，不過跌幅緩步收斂，終場下跌 2.87 點，以 150.62 點作收，成交值 377.57 億元。周線下跌 3.67 點，周 K 線中止連 2 紅。

台股類股則是幾乎全面收黑，僅油電燃氣及汽車收紅，至於跌幅最重的光電類股，跌幅達 3.2%，造紙、半導體、電子零組件、其他電子等跌幅也超過 2%，電腦設備、電器電纜、航運、金融、鋼鐵、水泥、紡織、通信網路、玻陶等也跌逾 1%，橡膠、資訊服務、化學、其他類、建材營造、食品、化學生醫、電機機械、電子通路、生醫、塑膠、觀光、貿易百貨等也均收黑。

電子權值股今天成為殺盤重災區，其中台積電開盤直接摜破月季線，不過季線以下買盤相對踴躍，終場仍順利收復季線；鴻海也是摜破季線，甚至還直逼 90 元大關，股王大立光更是跳空走低，一度失守 3400 元大關。

另外蘋概股也是一片慘綠，包括良維、達方、建準、華通、台郡、國巨、燿華、奇鋐、緯創、嘉聯益等跌幅也均超過 3%。

至於強勢族群包括顯卡及生技還是人氣焦點，其中顯卡股王撼訊絲毫不會不受貿易戰衝擊，股價開低震盪拉高收漲停，也帶動映泰、技嘉等同步收紅。

生技部分，包括康聯 - KY、合世、安成藥等均亮燈漲停，科妍、商之器、台康生技、寶齡富錦、百略、和康生、美時、太和 - KY、麗豐 - KY 等漲幅也均超過 3%。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然大跌，但是僅有 2 檔個股跌停，顯示市場並沒有出現太恐慌的氣氛，整體來看，今天指數跌破 11000 點，加上又摜破月季線，因此 10850-11000 點之間將成短線反壓所在，如果指數能夠盡速收復月季線，預料指數仍將繼續維持高檔震檔整理。