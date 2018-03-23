台股盤中─低接買盤進場 重挫逾200點後跌幅持續收斂 拚守季線支撐

美國總統川普昨 (22) 日簽署一項備忘錄，將對規模達 600 億美元的中國進口產品課徵報復性關稅，打擊美股狂瀉，亞股也跟著暴跌，台股加權指數今 (23) 日以跌 142 點開出後隨即重挫超過 200 點，跌幅 2% 左右，不過盤中買盤顯見低接意願轉強，跌點逐漸收斂至跌 150 點左右，多方力拚守住季線支撐。

在中美貿易戰國際利空的衝擊下，美道瓊指數昨日狂瀉 724 點，全球金融市場恐慌氣氛濃厚，VIX 波動率漲幅多達 30%，亞股今日開盤也跟進反映，日股跌幅逼近 4%、韓股跌近 3%，而台灣的櫃買指數跌幅較加權指數大，跌幅約 2.3%。

加權指數相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

盤面上仍有部分個股力守紅盤，聯廣、利華和漢科早盤漲幅都超過半根停板，百略、撼訊和晶心科漲幅則在 3% 之上。

值得注意的是，市場買盤再度湧進 ETF，包括國泰美國道瓊反 1、富邦 H 股反 1、國泰日本反 1、元大 S&P500 反 1、富邦上證反 1 等漲幅均超過 3%。

從權值股來看，大立光跌幅較重達 4%，可成、光寶科、聯發科、台積電、遠東新、台化、亞泥、華碩等跌幅也逾 2%，金控族群也未能發揮穩盤力道，永豐金跌近 3%，富邦金、開發金、中信金等跌幅 2% 左右。

元大投顧指出，目前選股和操作均有難度，特別是升息和貿易戰的問題，使資金與風險控管是當下首要之務，短線建議可聚焦在被動元件、矽晶圓、記憶體、生技和具高殖利率等族群。

統一投顧則表示，中美貿易戰開打後，使中美各自穩健的經濟成長進程恐因此產生變數，美股暫不容樂觀看待，而陸股近期走勢恐將趨於保守。

至於台股，在中美貿易戰的情勢下，預料外資法人恐將採取觀望態度甚至賣超，是不確定因素，建議選股上可以防禦型個股為主，如高殖利率股和電信股等。