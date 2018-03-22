外資不畏美中貿易戰買超32.6億元 鴻海中止連7賣

台股今 (22) 日終場下跌 5.23 點，以 11005.84 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 32.62 億元，外資自營商買超 1.02 億元，投信買超 1.18 億元，自營商自行賣超 3.72 億元，自營商避險賣超 46.2 億元，合計三大法人賣超 16.12 億元。個股部分外資重新回頭買超鴻海，終止連 7 日賣超。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資加碼多單 1107 口，淨部位多單回升到 45537 口；投信加碼空單 821 口，淨部位空單來到 31087 口；自營商加碼空單 267 口，淨部位空單來到 5876 口，合計三大法人加碼多單 19 口，淨部位多單為 8574 口。

外資今日轉為買超，正當外界都在觀望川普貿易戰的前夕，金融股成外資加碼主要族群，買超前 10 名就有永豐金、元大金、兆豐金、富邦金等 4 檔，另外中信金、台新金、開發金、華南金、國泰金、合庫金等也獲外資買超，僅玉山金、第一金、國票金等遭賣超。

至於電子權值股，外資也中止對鴻海連續 7 日賣超，重新轉為買超；台積電也獲外資買超，僅大立光遭賣超。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名為永豐金，買超張數 10427 張，第 2 名元大金，買超 8001 張，第 3 名南亞，買超 6798 張，第 4 名中華電，買超 6443 張，第 5 名兆豐金，買超 6423 張。6 到 10 名依序為，富邦金，買超 5899 張；鴻海，買超 5284 張；台化，買超 5276 張；聯強，買超 5168 張；聯電，買超 5155 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 29013 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 10783 張，第 3 名富邦上証正 2，賣超 10646 張，第 4 名富邦 VIX，賣超 8763 張，第 5 名群創，賣超 8695 張。6 到 10 名依序為，台達電，賣超 4104 張；東森，賣超 3811 張；宏碁，賣超 3697 張；仁寶，賣超 3007 張；燿華，賣超 2755 張。

法人表示，外資今日出現近 7 個交易日以來最大的買超金額，就在川普今晚可能宣布美中貿易戰的前夕，是否代表外資對貿易戰並不擔心，同時連升息也不太在意，不過畢竟川普貿易戰細目還沒公佈，因此可預期仍要等公佈後，外資動作才是真正的反應，台股的 11000 點攻防戰還會繼續延續下去。