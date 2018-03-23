〈美中貿易戰台受害〉國安基金暫不進場護盤 但密切關注市場動態

美中貿易戰引發全球股市劇烈震盪，台股今 (23) 日也難逃殺機，早盤一度跌逾 240 點，連續殺破 11000 點、10900 點、10800 點、月線及季線等關卡，對於台股大跌，國安基金操盤手暨財政部次長蘇建榮表示，目前國安基金暫時不會進場護盤，但已密切關注市場動態。

美國總統川普昨日於白宮簽署備忘錄，依據美國貿易代表署《301 條款》將對中國大陸銷往美國的貨品課徵高達 600 億美元 (約新台幣 1.75 兆元) 關稅，中國也擬祭出反制，美中貿易大戰一觸即發。

雖然台股重挫接連跌破多道關卡，但是蘇建榮表示，目前觀察國安基金進場條件都還沒成就，國安基金仍不會進場，但已密切關注市場動態。他強調，台灣經濟情況、整體基本面都還算不錯，會持續關注股市短期的震盪。

蘇建榮說，國安基金護盤之目的在安定金融市場，進場要件是國內外重大事件，影響到民眾信心，導致資本市場或金融市場失序，且最重要的是需要經過委員會決定，才能執行安定市場的任務，不是要進場就進場，這部分要請社會大眾了解。

根據《國安基金條例》，若因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定疑慮時，才可在委員會決議下動用可運用資金進行護盤。

財政部長許虞哲去 (2017) 年 12 月就曾表示，只要台股在萬點以上，國安基金都不會進場。