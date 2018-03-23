商務部：中止減讓産品清單涉美對華出口約30億美元

據商務部網站消息，2018年3月23日，商務部發布了針對美國進口鋼鐵和鋁産品232措施的中止減讓産品清單并征求公衆意見，擬對自美進口部分産品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁産品加征關稅給中方利益造成的損失。商務部新聞發言人就此發表談話。

該清單暫定包含7類、128個稅項産品，按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。第一部分共計120個稅項，涉及美對華9.77億美元出口，包括鮮水果、幹果及堅果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等産品，擬加征15%的關稅。第二部分共計8個稅項，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及制品、回收鋁等産品，擬加征25%的關稅。

美方以“國家安全”為由對進口鋼鐵和鋁産品分别征收25%和10%關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世貿組織《保障措施協定》有關規定，制定了中止減讓清單。如果中美未能在規定時間内達成貿易補償協議，中方將對第一部分産品行使中止減讓權利;中方將在進一步評估美措施對中國的影響後實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利，并將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

美國以“國家安全”為由限制産品進口的做法，嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體系，嚴重幹擾正常的國際貿易秩序，已遭到多個世貿組織成員的反對。中方也通過多層次、多渠道與美方進行了交涉，將在世貿組織框架下采取法律行動，與其他世貿組織成員共同維護多邊貿易規則的穩定和權威。

中美作為世界前兩大經濟體，合作是兩國唯一正确的選擇，希望雙方從中美大局出發，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促進中美經貿關系健康穩定發展。中方敦促美方盡快解決中方的關切，通過對話協商解決雙方的分歧，避免對中美合作大局造成損害。

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