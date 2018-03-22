鉅亨市場快訊》聯準會藏玄機，美國升息恐加快

訊息快遞：

聯準會決定上調聯邦基準利率 0.25%，聯邦基金利率目標區間將從 1.25%-1.50% 升高至 1.50%-1.75%，與市場預期相符。但聯準會新任主席鮑威爾的會後發言，跟與會委員們對未來經濟的預估，卻暗示今年升息次數可能超過市場預期。

鉅亨觀點：

1. 聯準會官員看法更一致

從與會委員對今年底利率預測的點陣圖來看，去年 12 會議時，委員對未來利率看法差異甚大，最極端的兩位委員，分別預估今年將降息 0.25% 及升息 1.25%，兩者差距高達 1.5%，其他委員看法也零散的分布於兩者看法之間。但本次會議卻有巨大改變，最極端兩位委員對今年利率看法，分別是升息 0.25% 及升息 1.25%，差距縮小至 1%，且委員們看法也集中於升息 0.75% 及升息 1%（總計 15 位委員，6 位預估今年升息 0.75%，6 位預估今年升息 1%）。

2. 美國經濟復甦趨勢不變

美國 1、2 月新增非農就業數字分別為 23.9 萬人及 31.3 萬人，遠優於過去幾年同期表現，同時代表著製造業雇傭信心的製造業採購經理人指數就業分項也徘徊於 60 的高點。強勁且持續緊縮的勞動市場改變委員們對今年經濟的看法，今年經濟成長率預估從去年底的 2.2% 至 2.8%，升高至 2.5% 至 3%；今年核心物價年增率的預估則由 1.7% 至 2%，微幅升高至 1.8% 至 2.1%。

3. 鮑威爾關鍵發言，升息次數可能不只四次

目前聯準會一年有 8 次利率決策會議，其中 4 次有會後記者會，而另外 4 次則無。傳統上聯準會習慣於有記者會的會議上升息，以方便透過記者提問向市場傳達訊息，來達到更好的溝通及安撫市場的效果。但聯準會主席鮑威爾卻於此次會議的記者提問時，表示正考慮增加會後記者會的次數，這將大大改變聯準會的升息路徑，若成真，今年剩下的升息次數將超過 3 次。

投資策略: 減少債券比重，提高股票配置

從聯邦利率期貨來看，目前投資人預期今年升息超過 3 次的機率僅 36.9%，大半投資人仍保守看待美國升息速度。鉅亨基金交易平台認為隨著嚴冬的結束，美國經濟數據將迎來顯著回升，強勁的經濟數據將提供聯準會更多升息的依據，預估今年美國升息次數將來到 4 次，建議投資人減少直接受到升息傷害的債券型基金，並轉往更多受益於經濟復甦的股票型基金。

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