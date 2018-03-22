兩會落幕，中國股市怎麼走？

「兩會」即將落幕 專家看好陸股後市馬力 新聞來源: 鉅亨網 2018/03/19 隨著今年中國「兩會」即將結束，券商機構紛紛對「兩會後行情」做出展望。歷史統計資料顯示，兩會後一周及一個月，上證指數上漲機率皆達 75%。海通證券則認為，當前市場三大擔憂分別是基本面、金融監管、風格切換。隨著 3 至 4 月基本面和政策面逐步確認，市場中期向上趨勢不變，保持樂觀。

2018 年中國兩會於 3 月 20 日落幕，本次會議重點除了中國國家主席任期限制的修訂外，對於投資人最切身相關的就屬中國 2018 年政府工作報告，此次工作報告的重點為何？對於今年中國經濟與股市走向有什麼預示呢？

1. 兩會後，習近平帝制確立？

「兩會」是＂中國全國人民代表大會會議＂與＂中國人民政治協商會議全國委員會會議＂的簡稱，通常在每年 3 月初召開，會議中討論國家施政、憲法編修、國家機構人事安排、以及當年的經濟工作重點等，是一年一度中國最高級別的政治會議。本次會議最受矚目的就是修憲案，刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，使習近平可延任到 2023 年之後，為習近平的帝制跨出重要的一步。

2. 2018 政府工作報告的重點是…

除了憲法修正案外，鉅亨基金交易平台認為，兩會中由國務院總理李克強公佈的 2018 年政府工作報告，才是投資人應該注意的重點，由此報告可看出中國政府今年經濟發展的重心（見下表）。

根據政府工作報告，今年中國在經濟成長的目標設定為 6.5%，但經濟成長的方式不再以高速增長為訴求，而是轉型為高質量發展；而在勞動市場中，維持城鎮新增就業人口 1,100 萬人，並新增城鎮調查失業率 5.5% 這個目標，為了讓政府更精準的知曉勞動市場的真實情況；同時下調了財政赤字率至 2.6%，並對貨幣供給的成長速度改為中性看法，從這兩點看來，預期中國今年的資金不會太寬鬆，主導股市上漲的將會是來自於中國基本面的好轉與企業盈餘成長等因素。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/20；此資料僅為重點摘要，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 科技、醫療等創新產業為發展重點

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/20；使用 MSCI 中國指數中相關類股；此資料僅為分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在政府工作報告中，李克強提到將強力扶持新興產業，例如：人工智慧相關研發與應用、積體電路、第五代行動通訊、新能源車等產業發展；在醫療方面，則是增加國民健保補助，並推進互聯網醫療發展。

另外，根據彭博資料顯示（見上圖），分析師也看好中國的科技、醫療產業今年獲利表現，預估盈餘成長率分別為 57% 與 36%。鉅亨基金交易平台認為，由於科技與醫療產業都是中國經濟轉型中的重點項目，再加上今年預估獲利樂觀，建議投資人可關注相關產業的投資機會。

鉅亨投資策略

投資中國，聚焦創新產業

根據 2018 年的政府工作報告，中國經濟轉為追求高品質的成長，並以創新產業為發展主軸，建議投資人可選擇持有科技、醫療產業較高比例的中國基金佈局。

鉅亨精選基金

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