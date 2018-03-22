【安聯投信】FOMC升息如預期 後續會議仍須關注

美國時間 3 月 21 日，FOMC 會議過後如市場預期，再次升息一碼。安聯環球投資執行副總裁暨資深投資策略師馬林錫博士 (Steven Malin, Ph.D.) 表示，本次會議為鮑威爾 (Jerome Powell) 上任後第一場記者會，市場早已反映對本次升息的期待，因此升息符合預期。然而，聯準會官員對於升息的看法不一，使得接下來的幾次會議更值得關注。展望後市，他表示，投資人應具有風險意識，透過主動式投資管理風險；債市投資上，應留意流動性與債券標的的選擇。

馬林錫博士表示，本次 FOMC 會議是鮑威爾 (Jerome Powell) 上任後第一場記者會，根據了解，鮑威爾的良好溝通能力與豐富的金融市場經驗，讓他在聯準會中頗受敬重。預期將有利於金融體系的發展。就本次會議來說，他表示，本次升息獲得全數投票者支持，也早在市場預料之中。然而，市場波動仍不可小覷，因此聯準會官員對升息抱持不同看法，使得未來幾次會議反成觀察重點，如何在經濟成長與符合市場預期拿捏，還是最重要的。

至於聯準會的貨幣緊縮速度是否加快，馬林錫博士表示，就聯準會的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 來看，並未看到相關跡象。然本次聲明的確暗示，明、後年美國的經濟成長速度會加快，失業率也有進一步下降的可能。然並不直接代表通膨會因此加速，因此推估，升息速度應該不會加快。

馬林錫博士表示，聯準會的職責包含提高就業率與維持價格穩定。前任主席葉倫相信薪資成長與通膨有很大的關係；而鮑威爾認為失業率與薪資有關聯，但並未提到前述兩者與物價的相關性。這顯示，即使部分勞動市場緊俏，拉抬薪資成長，但世界所面臨新一波的工業革命，會使得通膨上升速度減緩。

馬林錫博士說明，智慧型手機具有拍照、地圖、聽音樂等功能，使得人們減少了購買相機、攝影機、地圖與隨身聽等機會，相對減少使用原物料的機會，減緩了通膨率上漲的速度。此外，人口老化也導致人們傾向儲蓄降低消費，而已發展國家還面臨了生產力難以提高的問題，科技發展、人口結構等問題相對壓縮了員工的加薪機會，消費力自然也難以提升，使得通膨上漲相對較為緩慢。

在此環境下，馬林錫博士表示，儘管通膨成長尚不在聯準會與市場的首要議題中，但投資人不可忽視債市的流動性風險，建議在投資上要留意債券標的的選擇。此外，也應透過主動式管理，在適度的風險意識中權衡風險與報酬，在波動中穩健操作。

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