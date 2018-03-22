歐盟宣佈研徵數位稅 拿美科技業開刀 美歐貿易戰恐加劇

歐盟委員會昨 (21) 日宣佈，計劃改革針對科技企業的徵稅方式，要求大型科企向擁有實質業務的歐盟成員國，而非單單向歐洲總部所在國家繳稅，亦會對網上廣告收益、訂閱收入和出售用戶資料的收入徵收 3%「數位稅」。

若方案獲歐盟成員國和歐洲議會通過，預料將打擊亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOG-US)、facebook(FB-US) 和蘋果公司 (AAPL-US) 等美國科技巨企的獲利，恐加劇美歐在貿易議題上的磨擦。

目前不少科技企業均在荷蘭、盧森堡或愛爾蘭等稅率較低的歐盟國家，設立地區總部，統一處理歐盟地區所有收入，從而避免在法國等高稅率國家繳稅，例如亞馬遜業務雖遍及歐洲各地，但由於歐洲區總部設於盧森堡，故區內收入都只需按盧森堡的稅率繳稅。

香港《文匯報》綜合外媒報導，歐盟委員會估計，科技企業在歐盟平均稅率僅約 9.5%，遠低於傳統企業的 23.3%。歐盟經濟事務專員莫斯科維奇公佈方案時，表示現行法律漏洞嚴重打擊歐盟成員國財政收入，估計開徵 3% 數位稅後，每年可創造 50 億歐元收入，但他否認是針對美國。

新方案針對在全球年收入逾 7.5 億歐元、在歐洲年收入逾 5000 萬歐元的科技企業，而相關收入主要是來自廣告、社交網和網上叫車等網絡服務。它們繳交的稅款將公平分配至歐盟各成員國。

新稅項必須獲歐盟 28 個成員國一致同意，才能生效，今 (22) 日舉行的歐盟峰會會討論方案。不過各成員國間對新稅制態度分歧，高稅率國家如法國和德國主張改制，批評科技企業在低稅國家註冊避稅，低稅率國家則憂慮喪失競爭力。受惠於現制度的愛爾蘭形容新方案只是重新分配各國收入，無法增加整體稅收。

歐盟近年多次對美國科企處予巨額罰款，亦正調查亞馬遜、Google 和蘋果公司的營商手法，被指有意針對美企。美國財長努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國反對任何針對科技企業的方案，警告新稅制可能打擊美國就業和經濟。

美國電腦和通訊行業協會 (CCIA) 稅務專家貝克爾批評方案民粹和有漏洞，將讓人認為歐洲已跟美國展開貿易戰。