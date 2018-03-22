〈美中貿易戰〉美中貿易戰若爆 這些產業受傷最嚴重

《CNBC》報導，白宮預計將在美國時間周四 (22 日) 發布總值 600 億美元對中國的高額關稅制裁，而科技、消費性電子產品和電信設備可能是首當其衝的項目，若中國進行反擊，美國農民和飛機製造商估計受影響最嚴重。

美國進口中國的商品類別

各國之間，通常需要數年的時間，才能達成貿易協議，因為商品類別之廣，而各類別涵蓋著許多商品細節，商品分類系統有近 100 種的基本類別，之後再進行細分，舉例來說，在「基礎金屬製成的工具、器具和餐具」類別底下，有超過 80 種的商品類型，光是根據用途，刀具就能細分成 7 種不同的類型。

在國際貿易這一大塊領域中，川普希望能對中國進行最有效的制裁，但經濟學家認為，這樣做只會引起國際間的反感，以及傷害美國勞工。

僅管美國政府是否能順利推出對中國的新關稅政策還是未知數，數十個美國商業集團提出反對意見，在周日時，共 45 間美國貿易協會致信白宮，警告此類關稅將提高消費品價格，並減少就業機會，以及打壓金融市場。

如果美國政府成功向中國課以高額新關稅，北京當局可能會通過提高在中國銷售的美國產品的關稅進行報復。根據美國商務部提供的數據顯示，在 2015 年，美國向中國出口的商品和服務，為美國製造了超過 90 萬個就業崗位，大約 60 萬個是關於出口商品，而 31 萬個關於出口服務。

最大的輸家將會是美國農民，他們在 2016 年，向中國銷售了價值 210 億美元的農產品，中國為美國農產品的第二大出口市場。其他將成為中國高額關稅主要目標的行業包括飛機（2016 年出口額為 150 億美元）、電動機械（120 億美元）、機械（110 億美元）和車輛（110 億美元）。