〈美中貿易戰〉美貿易代表：鋼鋁關稅豁免對象 4月底前確定

美國貿易代表辦公室代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)21 日在眾議院聽證會上表示，就川普政府將於 23 日啟動的進口鋼鋁產品徵收高關稅的豁免對象國，計畫「在 4 月底前」確定。美國還將加快與計畫對美徵收報復性關稅的歐盟等的談判。

中新網 22 日援引日媒報導，加拿大和墨西哥成為川普行政令中免於繳稅的例外，目前兩國正在與美國就北美自由貿易協定 (NAFTA) 展開重新談判。

萊特希澤表示，正在與美進行自由貿易協定 (FTA) 重新談判的南韓也是相同的情況，暗示可能將南韓也排除在限制之外。他還表明，除歐盟外，美國正與澳大利亞、阿根廷等交涉，也將與巴西展開磋商。

萊特希澤表示，與日本推進自由貿易協定談判最重要，但並未提及是否將日本排除在外。

另一方面，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 21 日與歐盟貿易委員瑪律姆斯特倫 (Anna Cecilia Malmstrom) 舉行會談，雙方同意就解決包括進口鋼鋁產品徵收高關稅在內的貿易問題啟動磋商。預計將圍繞豁免的條件等進行最後討論。

3 月 8 日，在多名鋼鐵及鋁行業工人代表的見證下，川普在白宮簽署 2 份公告，宣佈美國將對進口鋼鐵加徵 25% 的關稅，對進口鋁產品加征 10% 的關稅，相關措施將在 15 日後生效。

此外，美國歡迎盟友國家就加徵關稅一事與美國討論替代方案。川普表示，如能找到替代方案，確保美國的國家安全不會受到損害，那麼美國將調整或免除該國此項關稅。