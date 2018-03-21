美國財長：不想發動全球貿易戰 關注點是NAFTA與中國

摘要：美國財長努欽參加完 G20 峰會後出訪智利，提到在美國完成其他優先貿易關係事項後，會考慮重新加入 TPP。目前美國聚焦在重新談判 NAFTA，並 “非常關注” 與中國的貿易關係，認為中國沒有採取相同的措施對美國開放市場。

週一和週二參加完阿根廷召開的 G20 財長和央行行長峰會後，美國財長努欽將用兩天時間出訪了毗鄰的智利。而 TPP 剩餘 11 國剛於 3 月 8 日在智利首都聖地牙哥簽署了 CPTPP 貿易協定。

在智利召開的記者會上，努欽表示，在美國完成了其他貿易關係等優先事項後，將重新考慮加入 TPP，屆時智利將成為美國的重要合作夥伴。

他指出，當前美國除了聚焦于重新談判北美自由貿易協定 NAFTA，也 “非常關注” 與中國的貿易關係，“目前這種關係過度集中在單一方向”。

具體說來，美國的市場對中國開放，但中國的市場沒有在相同基礎上對美國開放。他也重申，美國目的不是開啟一場全球貿易戰，結合上文表述，可見美國 “定向打擊” 交易夥伴意圖明顯。

據新華社，去年 1 月，美國在川普總統的帶領下，單方面退出了跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。其他 11 個成員國對原協定作出修改，形成了 CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）。智利外交部統計，CPTPP 覆蓋全球 4.98 億人口，國內生產總值之和占全球經濟總量的 13%。

但美國退出後，導致原本 TPP 的 12 個成員國占全球 GDP 規模被削減了 2/3，日本等傳統盟友國顯然歡迎美國重新加入。華爾街見聞曾提到，川普在 1 月出席達沃斯論壇時稱，如果美國能達成 “明顯更好” 的協議，他會重新考慮 TPP，並對 TPP 持開放態度。

美國財長努欽也在週二的 G20 財長峰會最終公報發佈後，談到了中國市場開放的問題。他明確表示，G20 國家總體觀點是：中國會開放本國市場。他也和中國方面就貿易有直接討論，但沒有足夠的進展。

同在 3 月 20 日週二上午，十三屆全國人大一次會議閉幕後，中國國務院總理李克強舉行中外記者發佈會，明確提到了中國對貿易戰和市場對外開放的官方態度。

中國將放寬服務業准入，尤其是養老、醫療、教育和金融等領域；會全面放開製造業；願意以開放的姿態進一步降低進口商品稅率總水準；對抗癌藥品力爭降到零關稅；減少負面清單的目錄，力爭或者加快推進外商投資。

同時，中國還將重點保護智慧財產權，在製造業方面不允許強制轉讓技術。李克強還希望中美雙方保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰，因為對雙方都沒有好處、沒有贏家。中美之間的經濟有很強互補性，兩國關係穩定是好事，並希望美方放寬對華高技術、高附加值產品的出口。