聯準會年內首次升息 預期升息步伐更快

摘要：聯準會升息 25 個基點，這是鮑威爾任聯準會主席後聯儲的第一項利率政策決定。此次聯儲官員的近幾年利率預期值均高於上次，聯儲上調了今明兩年 GDP 增長預期和明後兩年核心 PEC 通膨預期。

鮑威爾上任後，聯準會的第一項利率決策是升息，並暗示近幾年升息步伐更快。

當地時間 21 日本周三，聯準會貨幣政策委員會 FOMC 會議全票通過，決定升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至 1.50%-1.75%，與市場預期一致。這是鮑威爾任聯準會主席以來聯儲的第一項利率政策決定。

會後公布的聯準會聲明稱，「近幾個月經濟前景走強」，預計經濟活動中期內將溫和擴張，就業市場環境仍將強健。通膨年增率增速未來幾個月料將走高，中期內會穩定在 2% 這一聯儲的目標水平左右。「近期經濟前景的風險大致均衡，聯儲將密切監控通膨變化。」

同時公布的季度經濟預測顯示，聯準會上調了今明兩年的經濟增長預期，下調了今明兩年和 2020 年的失業率預期，上調了明後兩年的核心 PEC 通膨預期。

會後公布的利率預測中值「點陣圖」顯示，聯儲官員預計，預計 2018~2020 年升息次數分別為三次、三次、兩次。

此次 15 名官員之中約有 7 人預計今年至少升息四次，去年 12 月這樣預測的官員僅有 4 人，去年預測者 16 人。大多數官員預計明年、即 2019 年升息三次，去年 12 月預計 2019 年約升息兩次。

聯儲官員預計，2018 年底聯邦基金利率為 2.875%，高於去年 12 月公布的上次預期值 2.125%；預計 2019 年底聯邦基金利率為 2.875%，上次預期值為 2.688%；預計 2020 年底聯邦基金利率料為 3.375%，上次為 3.063%；更長周期的聯邦基金利率料為 2.875%，上次料為 2.750%。

聯儲公布的最新季度經濟預測顯示：

今明兩年的 GDP 增長預期分別為 2.7% 和 2.4%，均高於去年 12 月預計的 2.5% 和 2.1%；

今明兩年和 2020 年的失業率預期分別為 3.8%、3.6% 和 3.6%，低於去年 12 月預計的 3.9%、3.9% 和 4.0%；

今明兩年 PCE 通膨率預期不變，對 2020 年的預期值為 2.1%，高於去年 12 月預期值 2.0%；

今年核心 PCE 通膨率的預期不變，仍為 1.9%，明年和 2020 年的預期為 2.1%，均高於去年 12 月預期值 2.0%。

聯準會決議公布後，美股震盪，先跌後漲，此後回吐漲幅大致回到聲明公布前水平。

美元指數震盪下行，一度跌破 89.90，刷新日低，後回到 90.00 上方。

現貨黃金同樣震盪，一度接近 1328 美元 / 盎司，後又回吐漲幅，回到 1322 美元左右，日內仍有接近 0.9% 的漲幅。

10 年期美國公債殖利率繼續走高，在聯準會決議公布約半小時後、鮑威爾新聞發布會開始時升破 2.93%，創將近一個月新高。

分析師評論認為，聯儲升息和會後聲明並未出乎市場預料，市場的積極反應更像是源於聯準會更看好經濟前景。

The Leuthold Group 的首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，美國公債殖利率隨著更多升息的預期而上漲，這又再次驚嚇美股。今天的市場表現是今年全年的縮影，市場因為經濟的好消息而上揚，因為利率走高的消息而下跌。

華爾街見聞前瞻文章提到，市場普遍認為，聯準會上調美國經濟增長和通膨預期帶來的結果可能是聯儲升息節奏加快。高盛等一些投行的分析師稱，今年聯準會可能共升息四次。（更多分析，詳見《FOMC 前瞻：鮑威爾首個議息會議的七大看點》）

數據顯示，本周三聯準會公布升息決議後，市場對今年聯準會升息四次的預期增加。

芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，若以每次升息 25 個基點推算，目前美國聯邦基金期貨交易市場預計，今年一共升息三次的機率為 40.9%，升息四次或更多的機率為 41.4%，一天前預計升息至少四次的機率為 37.9%，一周前為 33.5%。

『新聞來源／華爾街見聞』