〈美中貿易戰〉貿易戰將使局勢更加災難性 羅傑斯預言美股轉熊市

知名投資人吉姆羅傑斯 (Jim Rogers) 預計他即將迎來一生中最慘烈的股票熊市，而這一預測還沒有考慮貿易戰的因素。

「因為債務的原因，下一個熊市將是我一生中最糟糕的一次，但是如果我們還遇到貿易戰，那麼情況將會比災難還要糟糕，」今年 75 歲的 Rogers Holdings Inc. 的董事長羅傑斯在莫斯科接受採訪時表示。

「我極度地擔心。我讀了足夠多的歷史，經歷了足夠多的市場變化，所以知道貿易戰通常都是災難性的。」

羅傑斯發表上述講話之際，一場全面貿易戰爆發的可能性也與日俱增。兩位知情人士透露，美國總統唐納德 · 川普計畫最早本周決定對中國產品徵收最高達 600 億美元的關稅，以懲罰所謂中國竊取智慧財產權的行為。與此同時，據《華爾街日報》引述未具名人士的消息報道，如果川普實施大範圍關稅舉措，中國將針對那些川普支持者所在的行業和州進行反擊。

「你覺得中國會無動於衷？」 羅傑斯說。

「中國是美國農產品的巨大買家，所以顯而易見這是中國將會反擊的地方，因為這對川普先生的打擊最嚴重。不是美國民眾，而是川普，川普和他身邊的那些人，才是中國必須要打擊的。」

羅傑斯表示，在美國和歐洲股市接近歷史高點之際，他正在關注俄羅斯、中國、日本甚至越南的投資機會。他說，他周三買進了短期的俄羅斯本幣政府債券，原因是盧比穩定和高實際利率具有吸引力。他還投資了俄羅斯公司 Qiwi Plc 和 Rosinter Restaurants Holding 的股票。

「我寧願投資俄羅斯，而不是德國，寧願投資日本或者中國，而不是美國，」羅傑斯說。「美國現在已經在創紀錄高點，而在全球歷史上還沒有其他哪個國家達到如此的負債水平。」