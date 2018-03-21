中國發展高層論壇2018年會24日至26日舉行

經國務院批準，由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的“中國發展高層論壇2018年會”將于3月24日至26日在京舉行。本屆論壇的主題是“新時代的中國”，國務院發展研究中心主任李偉擔任論壇主席，蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克擔任外方主席。

據新華網報道，本屆論壇正式會議上，中國政府高層將同全球商界、政界精英及學者圍繞“新時代的中國”這一主題，就“邁向高質量發展”“全球視角下的中國財稅體制改革”“供給側結構性改革中的金融政策”“推動形成全面開放新格局”“高質量發展階段的中國制造”等重大議題進行探讨。

今年論壇經濟峰會上，圍繞十九大報告提出的未來三年全面建成小康社會的“三大攻堅戰”，分别設置了“防控重大金融風險”、“決勝脫貧攻堅”和“污染防治攻堅戰”等議題。此外，參會嘉賓還將在經濟峰會上就中國改革開放四十周年、新時代的中美關系、“一帶一路”、人工智能、區塊鏈等熱點議題展開深入交流。

今年，預計參會的省部級以上政府官員有60餘位。國家發展改革委、工信部、商務部和中國人民銀行等國務院部委領導預計出席論壇并在相關環節發言。廣州市委書記任學鋒、杭州市委書記趙一德、成都市委書記範銳平、青島市市長孟凡利等也計劃出席論壇“萬億之城的新機遇”等活動環節。

本屆論壇的外方正式嘉賓有120餘位。目前确定出席的境外代表中，世界500強企業和全球行業領先企業的董事長或者首席執行官已有80餘位，涵蓋能源礦産、金融保險、航空航天、信息通訊、裝備制造、生物制藥或咨詢服務等十多個産業。

來源：證券時報APP

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