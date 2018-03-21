嘉晶客戶強力追單 產線持續滿載 法人估今年營收看增逾二成

EPI 大廠嘉晶 (3016) 董事長徐建華表示，目前產線滿載，客戶追單非常多，產能無法因應。而受惠於需求強勁，加上新增產能到位，嘉晶今年營收將逐季走揚到年底，全年部分，光是新增產能就會增加 25-30% 的營收。徐建華提到，嘉晶有新產能自第二季起陸續釋出，因為需求太強，將帶動第二季營收上揚，現在整體市場需求非常強，終端市場部分，取自車用、挖礦、資料中心的訂單都超強勁，甚至也有客戶要求長期產能保證，但產能沒有增加，導致過去一年供不應求、漲價。



徐建華也提到，近年來中國大陸的確有在 EPI 端有積極投入，8 吋與 12 吋矽晶圓也有投入，預計有六到七個供應商，但自己對有效產能存疑，只是這些新增產能會造成市場競爭。



嘉晶後續則會專注在非標準型 EPI，以利基型為主，包括 Buried Layer for PMIC、Super Junction，以及 Compound 為後續擴產重心，在 Super Junction 部分，已經量產，希望今年內達到經濟規模，Compound 則布局已經 7 年，效益會自今年起逐步產生。而利基性產線今年將佔營收比重三成，未來兩年將提升到四到五成。



嘉晶去年營收 33.43 億元，年增近二成，毛利 4.64 億元，平均毛利率約 13.87%，營業利益 2.21 億元，每股淨利 0.74 元。展望今年，受惠於供不應求、新產能到位，預估營收可望逐季走升到今年底，第一季營收可年增 15-18%，毛利率與營利率較上季小幅上揚，預估第一季毛利率 14-16%，營利率 7.5-9.5%。而法人圈則估計，嘉晶今年營收有望挑戰年增二成多。







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