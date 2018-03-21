A股搶灘沒有想像那麼容易！

經濟日報頭版以顯著篇幅説 FII 效應，26 家台企搶登 A 股，不覺譲我想到 2008 年 7 月 30 日由國台辦與富蘭德林共同舉辦了一場座談會，在上海金茂君悅酒店，那天來了 400 多位台商，台灣的媒體報導說有 300 家台資企業要在 A 股市場掛牌，如今事過 10 年，有出現 300 家台資企業在 A 股上市？這次郭董獲得中國證監會禮遇通關，FII 可能成為上海交易所的旗艦企業，但大家要想想，是不是每一家企業都是鴻海，每一家企業都是 FII？這次 FII 快速道關上市，已引起當地媒體酸溜溜的嘲諷，未來還會有誰能享有這個禮遇？



二是企業競爭仍得看基本面，本益比高只是一時，如果沒有競爭力，到那裡上市也會沒頂。像台資企業最早有國祥製冷、晉億、斯米克、漢鐘等，到今天只能算平穩，沒有因為在 A 股上市而飛奔！



三是每一個市場都有自己的特色，台灣以中小企業為主，中小型股比較活躍，A 股以顯著的大型股為主，如果企業不具足夠的競爭力，上市也使不上力，反而是人親土親，在自己的市場比較容易受青睞。



不過 A 股市場向台股招手，台灣的金管會必須更努力做多，這一次美股回檔，台股已成全球強勢市場，這算是意外收穫。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』