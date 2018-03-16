〈金管會報告搶先看〉A股入摩衝擊台灣資本市場？台股資金估流出143億元

金管會主委顧立雄下周一 (19 日) 將赴立法院財委會進行本會期首度備詢報告，A 股入摩是否會引起臺灣資本市場遭邊緣化的議題備受矚目，對此，根據金管會書面報告顯示，A 股入摩後，預估從台股流出資金將達 143 億元。

顧立雄下周一將赴財委會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」 專題報告，其中有關 A 股入摩議題，書面報告整理出 MSCI 目前狀況，書面報告指出，臺灣自 1996 年起納入 MSCI 新興市場指 數，MSCI 在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月，會就其所編製之指數權重進行季度調整，臺灣最近一次 (今年 2 月) 在新興市場指數權重為 11.47%，大陸 (現行已納入 B 股、H 股及大陸企業在大陸以外市場上市)權重為 30.1%，韓國權 重為 14.5%。

而觀察自 2008 年以來，MSCI 新興市場指數，對大陸權重逐漸提高，惟外資持有我國市場股票市值的比例，仍由當時 28.98% 持續增加至今年 2 月底的 39.77%，另外資累計淨匯入金額亦由 1247.14 億美元，增加至今年 2 月底的 2106 億美元，顯示台股受其他國家權重增加的影響有限。

MSCI 新興市場指數計畫分別在今年 5 月及 8 月指數調整時，分兩階段納入 222 檔大陸 A 股，MSCI 指數納入 A 股的市值 5%，估計占 MSCI 新興市場指數權重約 0.8%。

針對 A 股入摩，金管會書面報告表示，對台股的影響預估資金流出約新臺幣 143 億元，占截至今年 2 月底的外資持有市值新臺幣 14.2 兆元僅約 0.10%，預期短期影響不大，長期尚需觀察。