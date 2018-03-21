【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開高震盪，終場漲幅收斂，險守 11000 整數關卡!

今天台股開在小高，早盤先走高，最高來到 11072，上攻 11100 失利，中場漲幅收斂，尾盤收在平盤附近，險而守住 11000 的整數關卡之上，收了一根帶上影線的小黑 K，以平盤作收，今日震幅有 61 點之多，而目前五日線與十日均線依然呈現黃金交叉格局，且下檔有十日線、月線、季線、半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1299 億，與昨日相較有些微的成長，但仍顯不足，顯示投資人態度偏向觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股漲多於跌，其中漲幅最高的是紡纖類股，漲幅達 1.7%，光電、觀光漲幅也超過 1%，電子零組件、通信網路、電器電纜、食品、貿易百貨、電子通路、塑膠、其他類、電腦設備、資訊服務、汽車、建材營造、電機機械、其他電子、水泥、金融、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、造紙、橡膠、航運、生醫、化學生醫、化學、鋼鐵等。

至於電子三雄則是僅股王大立光相對強勢，股價走勢開高走高，一度逼近 3700 元大關。二線光學股則是因為玉晶光傳出打入華為供應鏈，股價亮燈漲停，也帶動新鉅科、亞光、先進光、揚明光、光燿科、聯一光、今國光、佳能、華晶科等均收紅。

台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，但終場均以小黑作收。

被動元件也因為再度傳出漲價消息，這次由光頡發動，盤中一度亮燈漲停，龍頭廠國巨今年營收也有望衝上 400 億元新高，股價繼續朝 500 元大關挺進，激勵禾伸堂、立敦、美磊、奇力新、九豪、信昌電、大毅、華容、奧斯特、立隆電等均收紅。

顯卡族群則相對震盪，指標股撼訊在漲停後出現震盪，微星也相對抗跌，青雲則是一度亮燈跌停，技嘉、映泰、承啟等也均收黑。

生技股則是另一個資金簇擁的族群，包括立康、科妍、商之器、康聯 - KY、晟德亮燈漲停，馬光 - KY、醣聯、中裕、慧智等漲幅也均超過 4%。