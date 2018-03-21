【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承、3265 台星科、2399 映泰、2408 南亞科) 今天股價攜手再創新高啦。

台股持續開高，包括板卡、被動元件、光學、二極體和 MOSFET 族群都表現不錯，受到期指結算，終場指數上漲 0.23 點，收在 11011 點，成交量為 1299 億元。

重點持股報告。

(對的時間 買對的股票，獲利自然來。感謝 (關鍵 K 系統) 的指引，我們手中的股票都有不錯的表現唷。 )

(2465 麗臺) 今天小獲利全數出清囉，持續將獲利放入會員口袋。

(4919 新唐) 蓄勢待發中，續抱。

(3105 穩懋) 成本和獲利早已拉開，續抱即可。

(3624 光頡) 今天又是現買現賺，又是一開始就以獲利為開場。哇，(關鍵 K 系統) 真的很棒唷，總是能讓我們在對的時間買對的股票，感謝啦，盤中還一度亮燈漲停板唷。

(3265 台星科) 太棒太棒了，今天盤中再漲 6%，股價又再創波段新高啦。從 3/12 老師帶領會員進場以來，股價就是很順利的一路上漲，今天股價再創波段新高，目前台星科已經上漲了 ( 28% ) 囉，獲利持續累積上去，恭喜會員持續賺錢啦。

(2399 映泰) 對的股票總是能回過頭來幫助操作，讓操作更加輕鬆獲利卻更多。今天 (映泰) 繼兩天就是兩根漲停板之後，今天盤中再上漲 6%，目前已經上漲了 ( 21% ) 囉，感謝超好賺。

(2408 南亞科) 股價再創波段新高啦。從 3/13 我們進場以來，股價就是很配合的一路走高，會員們的獲利也是很豪邁的直接擴增下去。今天股價依舊很帥氣的再創新高囉。

(6141 柏承) 我們的 (木白伯) 真的超帥的，從我們 2/21 進場並一路續抱以來，股價就是完全符合我們的系統，所以操作就是很簡單的一路續抱即可。結果股價也很順利的一路創高，會員們的獲利真的太棒了，就是一天天的擴大唷。

而今天 (木白柏) 再度火力全開，盤中再度大漲 8%，整個波段已經上漲 ( 43% ) 囉，真的超好賺的，恭喜會員們囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、3105 穩懋、3265 台星科、4919 新唐、2399 映泰、3624 光頡、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)