中國等牽頭制定的電動汽車安全全球技術法規獲表決通過

新華社3月21日消息，記者從工業和信息化部獲悉，在近日召開的聯合國世界車輛協調論壇(WP29)第174次會議上，由中國、美國、歐盟和日本共同牽頭制定的電動汽車安全全球技術法規(EVS-GTR)經《1998年協定書》締約方投票表決，獲得全票通過。

據工信部有關負責人介紹，“電動汽車安全全球技術法規”主要圍繞整車及動力蓄電池的安全性能提出技術要求，同時規定了電動汽車滿足安全性能要求的試驗方法，以保障電動汽車在各種使用環境下以及發生正面碰撞、側面碰撞等事故時能夠最大限度地保護乘員安全。法規制定工作自2012年啓動，在中國、美國、歐盟和日本共同牽頭下成立了專門的法規起草工作小組，聯合全球近50個國家和地區開展了大量技術研究、試驗驗證和溝通協調工作。中國組織來自汽研中心、一汽、北汽、比亞迪、甯德時代、中電十八所等的國内專家，牽頭了其中3個研究小組的工作，對電動汽車整車防水、動力電池熱擴散和商用車安全等方面的問題進行了系統研究。

這位負責人說，該法規是全球汽車技術法規體系中第一個專門針對電動汽車的安全技術法規，也是我國在參與聯合國世界車輛協調論壇工作中，第一個以主要牽頭國身份全程主導并深度參與完成制定的全球技術法規，這标志着我國已開始從汽車标準法規的“跟随者”向“主導者”轉變，在國際标準法規工作中的主導權和話語權不斷提升。

這位負責人表示，今後我國還將繼續深度參與新能源汽車、智能網聯汽車等法規制定工作，發揮更加積極的作用，推動中國标準走向世界，以标準法規引領汽車産業創新發展。

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