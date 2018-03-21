玉晶光傳打入華為3D感測供應鏈，股價開高大漲

【財訊快報／戴海茜報導】光學股玉晶光 (3406) 傳打入華為 3D 感測供應鏈，今天股價開高大漲，盤中一度逼近漲停，走勢強勁。針對法人傳出此消息，玉晶光指出，因與客戶都有保密協定，不便表示意見。法人指出，華為積極組織 3D sensing 供應鏈，玉晶光為接收端鏡頭主要供應商，華為在 3 月初已經結束篩選 3D sensing 接收端的供應鏈，主要供應商為歐菲光搭配 Sony sensor 與玉晶光的感測鏡頭，而第二供應商為舜宇光學搭配 Ovti sensor 與大立光 (3008) 的感測鏡頭，此為 Android 系列手機對於 3D sensing 的重要指標。



據了解，全世界第 3 大手機品牌華為已經完成相關的設計，並積極尋找供應鏈製造，目前接收端已經完成挑選，而發射端預估在 4 月供應鏈可以形成，預期今年下半年旗艦機種 Mate 11 將會首次發表 3D sensing 相關功能。



玉晶光已為 iPhone X 的 Face ID 接收端鏡頭供應商之一，對於華為供應鏈的技術順利切入。相對於 iPhone 1 年銷售量約 2 億支，Android 光是大陸手機品牌市場可達 5 億支以上，2019 年有望全面導入 3D 感測之下，玉晶光營運不看淡。



針對打入華為供應鏈消息，玉晶光表示，因與客戶都有保密協定，不便表示意見。



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