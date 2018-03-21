反映原物料成本 吉源Q1產品價格調漲3% 有助重返獲利

食品和飲料金屬包材大廠吉源 (8488-TW) 在去年第 4 季因馬口鐵及鋁卷等原物料成本大幅走高，出現營運虧損。吉源主管表示，今年第 1 季已完成與客戶端議價，並達成調高產品價格，平均漲幅 3%，也使今年以來的經營壓力減輕。

在吉源對客戶端完成調高售價後，今年以來馬口鐵及鋁卷等主要原物料價格，走勢也趨於平穩，可望有助提升吉源獲利能力。

去年第 3 季包括馬口鐵及鋁卷等原物料價格上漲，但是吉源對客戶端售價來不及反映，造成獲利下滑。去年第 4 季更呈現營運虧損，單季營收 11.09 億元，稅後虧損 314 萬元，單季每股虧損 0.05 元。

吉源去年全年營收 39.35 億元，年增 4.3%，毛利率 13.03%，年減 7.11 個百分點，稅後純益 1.05 億元，年減 61.2%，每股純益為 1.05 元。

此外，公司旗下 6 座工廠包括廈門、湖北、安徽吉源廠、廈門吉富廠、廣東吉多寶廠，及 2016 年底投產的成都吉源廠，由於製罐業在中國沿海地區競爭激烈，成都吉源廠 2 條生產線經營順利且產能滿載，公司進一步購入新廠房代替目前租用廠房並加大產能生產，預計新投資金額在 1000 萬元人民幣以上。

吉源今年前 2 月營收 5.73 億元，年減 6.06%。

吉源決議對去年盈餘每股擬配 1.2 元現金股利，包括盈餘配發 0.2 元及資本公積配發 1 元，股東會訂 6 月 22 日召開。