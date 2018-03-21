特斯拉所面臨的逆風壓力 越來越強勁

《Seeking Alpha》報導，隨著第一季即將結束，特斯拉面臨的逆風越來越強勁，Model S / X 的銷量疲弱，而 Model 3 依然面臨生產瓶頸，隨著鋰電池主要原物料鈷的價格上漲，以及 LIBOR 利率上升，特斯拉的成本結構，將使其難以達到利潤和盈利目標。

在挪威的銷售量有所改善，但還是處於落後進度

Model S/X 的銷售，將佔 2018 年第 1 季銷售數字很大的部分，財經網站《Seekingalpha》的作者 Bill Maurer 追蹤各國的銷售數字，和特斯拉新車註冊量，與 2017 年第 4 季相比，皆有下滑，舉例來說，下圖為在挪威的銷售數字，僅管上週銷量開始回升，但 3 月份的銷售量仍遠低於 12 月的進度。

特斯拉去年 12 月與今年 3 月在挪威的銷售量

根據目前的銷售數字，Maurer 預測，特斯拉去年第 4 季與今年第 1 季的銷量約差 6000 台，若持續此程度的銷量，可能無法達成這季交貨 2 萬台 Model S / X 型號的目標。

LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率) 比想像中的還重要

任何大幅借貸的公司都不喜歡利率上升，因為將使借貸成本上升，而如下圖所示，3 個月的 LIBOR 利率，正不斷創新高。而特斯拉的借貸方式，使其受深受 LIBOR 上升影響，以下為 10-K 財報的部分內容：

3 個月期 Libor 利率不斷上升

信貸協議 – 在 2015 年 6 月，我們與多家銀行組成的集團，訂立一份以資產為基礎的周轉信貸協議。根據我們的選擇，借貸利息有以下選項（a）1％加 LIBOR 或（b）以下最高的（i）聯邦基金利率加 0.50％，（ii）貸方的「最優利率」或（iii）1％加 LIBOR。 倉庫協議 - 於 2016 年 8 月 31 日，我們的附屬公司簽署一項貸款及抵押協議，將以租賃車輛所產生的未來現金流量作抵押。此協議的借貸利息為（i）LIBOR 加固定保證金或（ii）商業票據利率。 定於 2021 年 1 月到期的定期貸款 - 於 2016 年 1 月，SolarCity 的一間附屬公司，與銀團集團簽訂定期貸款協議。該貸款的利息為 3 個月期的 LIBOR 加 3.50％的年利率。 循環信貸融資 - 於 2015 年 5 月 4 日，SolarCity 的一間附屬公司與銀行集團，簽定循環信貸融資訂立協議。該融資的年利率為 2.75％，另加（i）商業票據貸款的部分，為商業票據利率和（ii）LIBOR 貸款的部分，按我們的選擇為，3 個月 LIBOR 或單日 LIBOR。 太陽能再生能源信貸 - 2016 年 7 月 14 日，SolarCity 的一家子公司與一家貸款機構簽署一項協議。貸款融資的年利率為 1 個月的 LIBOR 加 5.75％，或者按我們的選擇，4.75％加上（i）聯邦基金利率加 0.50％，（ii）最優惠利率或（iii）一個月 LIBOR 加 1.00％。

僅在 2017 年底，信貸協議就有 11 億美元的未償還款項，而其他信貸的數目則高達數億美元。僅管特斯拉有一些利率交換的合約，但這可能不足以緩解 LIBOR 利率的大幅上漲，這代表特斯拉的利息支出將繼續飆升，特別是在債務持續攀升的情況下。

鈷將會如何影響利潤？

鈷為特斯拉鋰電池的重要組成部分，即使平均每台車只需使用十幾磅的鈷。當特斯拉在 2016 年 3 月推出 Model 3 時，鈷的價格為每磅 10 美元出頭，但現在鈷的價格已來到每磅 40 美元。

鈷的價格改變

作者無法得知特斯拉與松下電池簽署的合約內容細節，所以不知實際的影響金額，但特斯拉之後將生產的特斯拉卡車需要巨型電池，可想而知，對鈷的需求將進一步提升。