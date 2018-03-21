Fed 3月會議前瞻：投資人最該關注的5件事

本週是聯準會主席鮑威爾第一次主持 FOMC 利率決策會議，會議結果將在台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時公佈，儘管市場已預期聯邦公開市場委員 (FOMC) 將宣布升息一碼 0.25%，但官員在會議上的討論內容，估計將對市場產生一定影響。

其中又以美債市場最受關注，投資銀行杰富瑞的經濟學家 Thomas Simons 指出：「債券市場的命運掌握在聯邦公開市場委員會手中」。

以下是關於聯準會立場，專家建議該關注的 5 項重點：

1. 根據目前的財政政策，聯準會將如何修改經濟前景？

經濟在去年年底似乎展現穩健的狀況，而川普領軍的政府決定增加一些額外的財政刺激，如較低的稅收和提升支出。考量這些財政政策，聯準會可能會上調經濟前景，BMO 資本市場副首席經濟學家 Michael Gregory 指出，聯準會可能會降低失業率的預測，並提升對通膨的預期，對於 GDP 的預期可能也將提升，目前聯準會估計今年經濟成長為 2.5%。

2. 聯準會今年會進行 4 次升息嗎？

在 12 月份的最後一輪預測中，聯準會的中值預期今年將升息。大多數的經濟學家認為聯準會將維持此政策，但有部分人士認為，聯準會可能會將升息次數上調至 4 次。 NatWest 的策略師 Blake Gwinn 表示，升息 3 次和升息 4 次的決定，可能只會有一票之差。

3. 聯準會的聲明有何變化？

經濟學家認為聯準會的聲明不會有很大的變化，因為在 1 月份的聲明中，聯準會的看法已急劇轉向樂觀。聯準會將重申通膨「今年將上漲」。道明證券全球戰略主管 Michael Hanson 表示，聯準會可能會降低對近期經濟前景風險的看法，因為財政政策改變，全球成長改善，他認為風險將降低。

4. 鮑威爾第一次新聞發布會的表現

經濟學家期待鮑威爾的首次新聞發布會，並期望他闡述他「逆風已變順風」的觀點。地區金融公司的首席經濟學家 Richard Moody 說，這次新聞發布會將會顯現，鮑威爾對市場傳遞訊息的方式。

5. 縮減資產負債表的進度是否改變？

聯準會正在逐步的進行縮表措施，到今年年底時，每個月平均將縮減 500 億美元，但杰富瑞的經濟學家 Thomas Simons，有些人似乎對縮表的進度有些不滿。他指出，堪薩斯市的聯準會主席 Esther George 最近表示，緩慢的縮表進度可能導致各種金融失衡。