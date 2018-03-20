分析師：Model 3雷聲大雨點小 7成特斯拉迷恐不買單

一位分析師週一指出，特斯拉（Tesla）（TSLA-US) 迷期待已久的 Model 3 恐怕事實上掏錢付訂單尾款的人很少。

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi Jr. 表示， 特斯拉前款車 Model S 和 Model X 的車主是擁有 Model 3 優先購買權的第二族群，僅次於特斯拉員工，但其中不到 30% 的人考慮買這台車。

「如果調查正確，這個比率將大大低於我們 2017 年 7 月的調查預測，因為當時預測會有高達 69% 的 S/X 車主可能會購買 Model 3。」

Model 3 首次亮相後，就湧入數大量訂單（訂金 1000 美元，可退，交車時再決定是否購買），馬斯克去年表示，訂單約莫 45.5 萬張。

利用彭博社 Model 3 的追蹤數據、特斯拉揭露的消息以及 Sacconaghi 自身研究，他週一報告，下訂 Model 3 的特斯拉員工約有 55% 會在交車時買下，但下訂 Model 3 的 S 和 X 車主卻不到 3 成會在交車時真的付錢買下該車。

Sacconaghi 認為主因包括：

配備少：特斯拉只提供一款 Model 3 的配備，價值 49000 美元，未來預計會提供基本款配備，價格定在 35000 美元，以及全輪驅動配備。

時機不對：車主可能還在等他們的 Model S 或 Model X 租約到期，或者等著將現有的特斯拉車賣掉。

租賃選擇：有些人可能在等特斯拉開放 Model 3 租賃方案。

當初下訂者根本還沒想好。（因為反正還可以退）

Sacconaghi 保留了特斯拉股票評價為「符合市場表現」，其目標價為 265 美元。

特斯拉股票週一收盤下跌 2.4％至 313.56 美元，過去一年上漲 19.9％，S&P 500 指數同期上漲 14.1％。分析師分析該股票，其中 9 名評級相當於「買入」，10 名「持股」，9 名評級為賣出或減持。平均價格目標是 319.74 美元。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

特斯拉並未市場的評級調整作出回應。