美國家庭淨財富與收入比創新高 或預示經濟衰退

北京時間21日消息，法國外貿銀行(Natixis)首席經濟學家Joseph LaVorgna援引美聯儲數據指出，随着美股牛市進入第九年，美國家庭財富與可支配收入之比創下了曆史新高，根據以往曆史經驗判斷，這可能是美國經濟即將進入衰退期的危險信号。

自2009年6月“大衰退”結束以來，美國股市和房地産大漲。在這段期間，美國家庭的金融資産共計增值了33.9萬億美元，而非金融資産增值10.4萬億美元。

截至去年四季度，美國家庭財富達到98.75萬億美元，而全美家庭的可支配收入為14.55萬億美元。兩者之比為6.79，創下曆史新高。該比率曾在2006年一季度(6.51)和2000年一季度(6.12)觸頂。而随後，美國經濟均陷入了衰退，第一次是在到達頂峰四個季度後，第二次是在八個季度後。

LaVorgna表示，這值得引起美聯儲官員們的關注。LaVorgna表示，鑒于資産價格在經濟中的重要性和貨币政策制定的過程，美聯儲官員們在做出加息決定時需要謹慎行事，不要傳遞過于鷹派的信息。

來源：新浪綜合

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